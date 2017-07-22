Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, объявила о выпуске более одного миллиарда 7-нм чипов. Рубеж удалось перейти за совсем короткий период, составляющий немногим более двух лет с момента освоения производственного 7-нм техпроцесса. По всем мировым меркам это является заметным технологическим достижением.
Компания начала производство 7-нм чипов в апреле 2018 года. За это время TSMC «произвела 7-нм чипы для более 100 продуктов от десятков клиентов». В их число клиентов вошли такие известные компании, как AMD, Apple, Qualcomm и даже Huawei (до сентября этого года). Если названный миллиард чипов удалось бы объединить в одну большую прямоугольную пластину, то она покрыла бы 13 раз квартал Манхэттан в Нью-Йорке.
Известно, что внутри каждого из выпущенных 7-нм чипов находится как минимум один миллиард транзисторов. Другими словами, компании удалось выпустить за этой время более одного квинтиллиона 7-нм транзисторов.
Успехи TSMC многие видят через призму достижений Intel, другого крупнейшего производителя микросхем в мире. Intel до сих пор не успела перейти на 7-нм техпроцесс. Причин было много, одна из них - компания столкнулась с проблемами обеспечения нужной производительности. В результате выпуск 7-нм чипов был отложен до конца 2022 или начала 2023 года.
Причиной успеха TSMC стало освоение технологии литографии EUV. Это слово расшифровывается как «экстремальный ультрафиолетовый свет» - данная технология применяется для печати в нанометровом масштабе.
Технологию EUV особенно сложно внедрить на линии массового производства. Это стало еще одной значимой причиной, которая привела к задержке Intel в освоении 7 нм техпроцесса.
Для освоения в TSMC потребовалось крупные финансовые ресурсы. С учетом достигнутых сроков, TSMC определенно удалось добиться их окупаемости. Компания теперь уже работает с 5-нм чипами.
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