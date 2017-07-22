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Приложение Imaging Edge Webcam превращает фотоаппарат Sony в профессиональную веб-камеру

21 августа 2020, 17:20




Японская компания Sony объявила о выпуске бесплатного приложения Imaging Edge Webcam для настольных компьютеров под управлением Windows 10 64bit. Оно позволяет владельцам цифровых камер Sony использовать их в качестве веб-камеры для совершения видеозвонков и участия в видеоконференциях на профессиональном уровне, используя камеры для потоковой передачи видеопотока в реальном времени.

Чтобы начать трансляцию, помимо названной программы потребуется еще USB-кабель для подключения камеры к компьютеру или ноутбуку.

В официальном анонсе, опубликованном Sony, сообщается: «Веб-камера Imaging Edge позволяет пользователям осуществлять прямые трансляции и видеоконференции простым запуском программы. Все передовые технологии обработки изображений Sony, такие как автофокусировка, высокое качество изображения с высоким разрешением, а также дополнительные уникальные возможности каждой совместимой камеры могут быть использованы в полной мере».

Приложение Imaging Edge Webcam превращает фотоаппарат Sony в профессиональную веб-камеру

Sony A7S III


В настоящее время программа Imaging Edge Webcam совместима с 35 моделями камер Sony, включая Alpha 9 II, Alpha 9, Alpha 7R, Alpha 7R III, Alpha 7S II, Alpha 7S, Alpha 7 III, Alpha 6400, Alpha 6100, RX100 VII, RX100 VI, RX0 II, RX0, камера для ведения видеоблога ZV-1 и новая камера Alpha 7S III.



Интерес к приложению проявят те, кто пробует себя в качестве видеоблогера. Любой начинающий блоггер быстро осознает, что качество веб-камеры, поставляемой с ноутбуком, не выдерживает никакой критики. В Sony вовремя осознали эту проблему, предложив соответствующее решение.



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