На этой неделе ZTE официально объявила о скором запуске первого в мире смартфона с камерой под дисплеем, который получит название Axon 20 5G. Смартфон должен выйти в свет 1 сентября, а пока в компании дразнят рендерами и утечками. Сегодня, например, в ZTE рассказали о том, сколько времени понадобилось, чтобы интегрировать
камеру
Еще в июне Брайан Шен, вице-президент OPPO, также сделал аналогичное заявление. Он назвал этот этап развития смартфонов очень извилистым путем, и даже попросил людей не ожидать хорошего качества изображений от продуктов первого поколения.
Ходят слухи, что OPPO еще не удовлетворена качеством изображения камер под дисплеем, хотя они были первыми, кто продемонстрировал технологию публично. С другой стороны, президент ZTE Mobile Devices рассказал, что они провели слепой тест селфи-камеры для Axon 20 5G, и участники не обнаружили никаких проблем с качеством изображения.
По слухам, предстоящий ZTE Axon 20 5G будет оснащен OLED-панелью Visionox для решения проблемы интеграции камеры под дисплей. Ранее в июле стало известно, что производитель дисплеев отгрузил Huawei и Xiaomi панели этого типа на сумму в 500 миллионов долларов.
Интересно, что первый в мире смартфон с камерой под дисплеем не будет флагманом. По данным TENAA, Axon 20 5G получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765G. Но из-за подэкранной селфи-камеры телефон может стоить дороже, чем другие обычные телефоны 5G с этим же самым чипом.
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