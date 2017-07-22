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На создание первого смартфона с подэкранной камерой ZTE понадобилось 20 месяцев

21 августа 2020, 19:13




На этой неделе ZTE официально объявила о скором запуске первого в мире смартфона с камерой под дисплеем, который получит название Axon 20 5G. Смартфон должен выйти в свет 1 сентября, а пока в компании дразнят рендерами и утечками. Сегодня, например, в ZTE рассказали о том, сколько времени понадобилось, чтобы интегрировать
камеру
На создание первого смартфона с камерой под дисплеем ZTE понадобилось 20 месяцев


Еще в июне Брайан Шен, вице-президент OPPO, также сделал аналогичное заявление. Он назвал этот этап развития смартфонов очень извилистым путем, и даже попросил людей не ожидать хорошего качества изображений от продуктов первого поколения.



Ходят слухи, что OPPO еще не удовлетворена качеством изображения камер под дисплеем, хотя они были первыми, кто продемонстрировал технологию публично. С другой стороны, президент ZTE Mobile Devices рассказал, что они провели слепой тест селфи-камеры для Axon 20 5G, и участники не обнаружили никаких проблем с качеством изображения.

На создание первого смартфона с камерой под дисплеем ZTE понадобилось 20 месяцев


По слухам, предстоящий ZTE Axon 20 5G будет оснащен OLED-панелью Visionox для решения проблемы интеграции камеры под дисплей. Ранее в июле стало известно, что производитель дисплеев отгрузил Huawei и Xiaomi панели этого типа на сумму в 500 миллионов долларов.

Интересно, что первый в мире смартфон с камерой под дисплеем не будет флагманом. По данным TENAA, Axon 20 5G получит чипсет Qualcomm Snapdragon 765G. Но из-за подэкранной селфи-камеры телефон может стоить дороже, чем другие обычные телефоны 5G с этим же самым чипом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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