Рендеры необъявленного Galaxy M51 от Samsung впервые появились в интернете еще в марте. Сегодня же в сеть слили некоторые характеристики будущего смартфона. Согласно этим данным гаджет получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. На борту будет 6 или 8 ГБ оперативной памяти вкупе с 128 ГБ встроенной памяти.
Кроме того, известно, что Galaxy M51 получит 64-мегапиксельную квадрокамеру. Самое интересное - это аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Такая емкость батареи редкость и чаще встречается на планшетах. Например, Galaxy Tab S7 имеет аккумулятор емкостью 7040 мАч.
Galaxy M51 ранее появился на GeekBench с номером модели SM-M515F. в списке GeekBench показано, что устройство будет работать на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 730 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".