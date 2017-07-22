Компания Lenovo выпустила два новых аксессуара под игровым брендом Lenovo Gears. Это - подвесная лампа для освещения Lenovo Gears Display Hanging Lamp ($21) и беспроводная игровая мышь Gears M600 Wireless Gaming Mouse ($33).
Отличительной особенностью подвесной лампы Lenovo Gears Display Hanging Lamp, устанавливаемой на дисплей, является поддержка функции адаптивной яркости. Благодаря этому, яркость подсветки может регулироваться с учетом окружающего освещения. Индекс цветопередачи используемого источника света (коэффициент цветопередачи, CRI или Ra) составляет более Ra95, что обеспечивает гарантированное отсутствие бликов на экране.
Беспроводная игровая мышь Lenovo Gears M600 относиться к числу крупных манипуляторов. Ее размеры - 127,32 х 68,2 х 42,05 мм, вес - 107 г. Время работы в режиме ожидания до 200 ч.
Встроенная подсветка мыши поддерживает до 16,8 миллионов цветовых RGB-эффектов.
Мышь предусматривает три варианта подключения: проводное соединение, беспроводное подключение по сети WiFi 2.4g и беспроводное подключение через Bluetooth 5.0.
Манипулятор оснащен эффективным датчиком PAW3335, способным контролировать подлежащую поверхность с разрешением до 16 000 точек на дюйм. Имеется четыре варианта настройки чувствительности DPI.
Мышь совместима с ОС Windows 10 и более ранними версиями.
Оба продукта Lenovo появятся в конце августа в продаже в Китае.
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