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В игровой линейке Lenovo Gears пополнение: подвесная лампа Display Hanging Lamp и беспроводная мышь M600

21 августа 2020, 20:14




Компания Lenovo выпустила два новых аксессуара под игровым брендом Lenovo Gears. Это - подвесная лампа для освещения Lenovo Gears Display Hanging Lamp ($21) и беспроводная игровая мышь Gears M600 Wireless Gaming Mouse ($33).

В игровой линейке Lenovo Gears пополнение: подвесная лампа Display Hanging Lamp и беспроводная мышь M600


Отличительной особенностью подвесной лампы Lenovo Gears Display Hanging Lamp, устанавливаемой на дисплей, является поддержка функции адаптивной яркости. Благодаря этому, яркость подсветки может регулироваться с учетом окружающего освещения. Индекс цветопередачи используемого источника света (коэффициент цветопередачи, CRI или Ra) составляет более Ra95, что обеспечивает гарантированное отсутствие бликов на экране.

В игровой линейке Lenovo Gears пополнение: подвесная лампа Display Hanging Lamp и беспроводная мышь M600


Беспроводная игровая мышь Lenovo Gears M600 относиться к числу крупных манипуляторов. Ее размеры - 127,32 х 68,2 х 42,05 мм, вес - 107 г. Время работы в режиме ожидания до 200 ч.

Встроенная подсветка мыши поддерживает до 16,8 миллионов цветовых RGB-эффектов.

Мышь предусматривает три варианта подключения: проводное соединение, беспроводное подключение по сети WiFi 2.4g и беспроводное подключение через Bluetooth 5.0.

В игровой линейке Lenovo Gears пополнение: подвесная лампа Display Hanging Lamp и беспроводная мышь M600




Манипулятор оснащен эффективным датчиком PAW3335, способным контролировать подлежащую поверхность с разрешением до 16 000 точек на дюйм. Имеется четыре варианта настройки чувствительности DPI.

Мышь совместима с ОС Windows 10 и более ранними версиями.

Оба продукта Lenovo появятся в конце августа в продаже в Китае.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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