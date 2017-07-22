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Huawei выпустила свой первый настольный компьютер Qingyun W510 на фабрике Foxconn

21 августа 2020, 21:06




Китайская компания Huawei выпустила свой первый настольный компьютер Qingyun W510 на фабрике Foxconn. Информация об этом пока не подтверждена официально, но получена из достоверных источников.

Согласно утечкам, первый настольный компьютер Huawei будет работать на собственном 7-нм процессоре Huawei HiSilcion Kunpeng 920 3211K в паре с графическим процессором AMD Radeon 520. Его конфигурация предусматривает установку 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD от Samsung и использование китайского дистрибутива Linux под названием UOS (Unity Operating System), разработанного компанией UnionTech.

Компания Huawei начинала с поставок телеком-оборудования и мобильных гаджетов. Теперь уже на протяжении нескольких лет она продает ноутбуки. Эти модели работают на чипсетах Intel или AMD в основном под управлением Microsoft Windows. Компания предлагает также несколько моделей ноутбуков с установленной ОС Ubuntu. Опыт в сегменте потребительских и корпоративных систем уже накоплен у Huawei.

Huawei выпустила свой первый настольный компьютер Qingyun W510 на фабрике Foxconn


О планах выхода Huawei на рынок настольных ПК сообщалось неоднократно. За последние несколько месяцев было много утечек и слухов, что настольный компьютер Huawei уже находится на стадии разработки. Недавно появилась информация, раскрывающая его дизайн.

Позднее просочилась информация о получении сертификат 3C в Китае, где было раскрыто имя производителя. Согласно сертификации 3C, новый компьютер производится компанией Hongfujin Precision Electronics, дочерней компанией Hon Hai Precision. В мире эта компания широко известна под своим глобальным брендом Foxconn.

Сообщается, что новая модель настольного компьютера будет поставляться на рынок под обозначением Qingyun W510.



В конфигурацию войдут также 23,8-дюймовый монитор FHD (1920 x 1080) с цветовым охватом 70%, клавиатура и мышь.

Оснащение портами выглядит,по слухам, следующим образом: 7 USB Type-A, 1 USB Type-C, разъемом для наушников 3,5 мм и порт Ethernet. Настольный компьютер будет оснащен также оптическим приводом.

Дата официального выпуска первой настольной модели ПК Huawei пока не объявлена. Однако уже известно, что устройство будет доступно только в определенных провинциях Китая и будет предназначено в первую очередь для оснащения государственных и муниципальных учреждений.



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