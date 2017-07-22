Компания Synology анонсировала выпуск 5-дискового сетевого хранилища NAS DiskStation DS1520+. Новая модель выпущена на замену предыдущей модели DiskStation DS1019+.
NAS-сервер для хранения данных DS1520+ оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron J4125 с тактовой частотой 2,0 ГГц в номинальном режиме с возможностью разгона до 2,7 ГГц в режиме Турбо. Объем установленной памяти типа DDR4 равен 8 Гбайт.
Прежняя модель Synology DS1019+ оснащалась четырехъядерным процессором Intel Celeron J3455 с частотой 1,5 ГГц (разгоняемом в Турбо-режиме до 2,3 ГГц) и оперативной памятью DDR3L-1866 4 Гбайт без ECC SO-DIMM (с возможностью расширения до 8 Гбайт). За счет обновления и усиления вычислительной составляющей новое NAS-хранилища обеспечит, как ожидается, примерно 20%-ное увеличение скорости отклика и индексации.
Модель DiskStation DS1520+ допускает наращивание общей емкости хранения до 80 Тбайт. Для повышения производительности имеется два слота M.2 2280 NVMe для установки флеш-дисков SSD. Такое решение позволяет экономить основные отсеки, не занимая их место.
Суммарная емкость хранилища DiskStation DS1520+ может быть расширена до 15 отсеков с помощью модулей DX517. Для их подключения доступны четыре гигабитных порта Ethernet с поддержкой функции Link Aggregation/Failover.
Как и все устройства NAS от Synology, модель DS1020+ работает на базе операционной системы компании DSM, которая признана одной из самых удобных и интуитивно понятных ОС для NAS.
Модель DS1520+ предназначена для использования в домашних условиях и поддержки небольшого офиса.
Цены на новую модель пока не определены, но по слухам, DiskStation DS1520 + NAS будет продаваться по той же цене, что и DS1019+.
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