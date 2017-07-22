РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В линейке складных телефонов Samsung Galaxy Z может появиться более дешевая модель

22 августа 2020, 10:55




В сети появилась информация о существовании в Samsung неизвестной пока модельной разработки по направлению складных телефонов. Тайная модель имеет обозначение SM-F415. Буква F обозначает, что речь идет о складной модели, номер 415 указывает на ее место в семействе уже выпущенных устройств - F900 (Fold) и F700 (Flip).

Мода на складные телефоны сейчас на подъеме. Samsung является одним из лидеров этого направления. В то же время цены на складные модели до сих пор были астрономическими. Samsung предлагал только смартфоны, которые можно относить исключительно к High End сегменту рынка.

Новая информация о неизвестной модели складного смартфона указывает на то, что среди заготовок Samsung может появиться устройство более низкого ценового уровня. С его помощью можно будет расширить семейство складных телефонов Samsung Galaxy Z на более бюджетную часть покупателей.

В линейке складных телефонов Samsung Galaxy Z может появиться более дешевая модель


Помимо этой информации, других, более точных сведений о таинственном аппарате пока нет. Известно, что телефон с указанным номером уже прошел сертификацию на работу в сетях Wi-Fi. Сертификат был получен 10 августа, что позволяет предположить, что устройство вполне реально.



К сожалению, из заявки на сертификацию по Wi-Fi можно почерпнуть совсем немного деталей. Из технических подробностей известно, что новый аппарат будет поддерживаться Wi-Fi стандартов IEEE 802.11 a, b, g, n, ac. Отсутствие поддержки нового стандарта IEEE 802.11 ax, принятого в 2019 году, возможно, говорит о том, что установленный мобильный чипсет не относится к числу последних. Это стало поводом для предположений, что аппарат относится к моделям среднего или даже нижнего ценового диапазона.

На данный момент еще рано говорить о том, над чем точно работает Samsung. До сих пор разговоры о создании более дешевого складного телефона разворачивались вокруг обсуждения более дешевой модели Samsung Galaxy Z Fold. Однако теперь в число возможных прототипов влилась модель Samsung Galaxy Z Flip, которая может стать лучшим кандидатом для создания складной модели при снижении затрат.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


Читайте также:

  • Слухи: Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч
  • Samsung уже начал работу над доступным складным Galaxy Z
  • Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+: новые помощники для работы, игр и творчества
  • Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 выглядит в разы лучше предшественника
  • Samsung представила флагманы Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra

    • предыдущая новость
    Synology обновила линейку домашних NAS новой 5-дисковой моделью DiskStation DS1520+

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей
    Лучший блок питания Лучший монитор Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей Обзор смартфона Vivo X50
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 августа, 2020

    Synology обновила линейку домашних NAS новой 5-дисковой моделью DiskStation DS1520+

    Huawei выпустила свой первый настольный компьютер Qingyun W510 на фабрике Foxconn

    В игровой линейке Lenovo Gears пополнение: подвесная лампа Display Hanging Lamp и беспроводная мышь M600

    Слухи: Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч

    На создание первого смартфона с подэкранной камерой ZTE понадобилось 20 месяцев

    Приложение Imaging Edge Webcam превращает фотоаппарат Sony в профессиональную веб-камеру

    TSMC выпустила один миллиард 7-нм чипов, общая площадь которых превышает Манхэттен в 13 раз

    На турнире по Fortnite пользователи Apple не получат призов

    Parallels Desktop 16 для Mac разрабатывался в тесном сотрудничестве с Apple

    Apple планирует снизить стоимость iPhone 12 за счет более дешевых аккумуляторов

    Apple доминирует на рынке умных часов

    Oculus VR обязало регистрироваться через Facebook с угрозой потери доступа к VR-играм и приложениям

    В Flight Simulator из-за ошибки появился 212-этажный небоскреб

    Samsung уже начал работу над доступным складным Galaxy Z

    Apple создает новую систему управления «спящим» компьютером Mac

    Nokia выпустила собственную ТВ-приставку

    Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga с активным шумоподавлением

    20 августа, 2020

    App Attest поможет поставить заслон в iOS 14 на пути пиратского применения взломанного софта

    Microsoft добавила поддержку Encrypted DNS в свой браузер Edge Canary

    Разработчики PS5 рассказали, как контроллер DualSense меняет игровой процесс

    ССЫЛКИ