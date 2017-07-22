В сети появилась информация о существовании в Samsung неизвестной пока модельной разработки по направлению складных телефонов. Тайная модель имеет обозначение SM-F415. Буква F обозначает, что речь идет о складной модели, номер 415 указывает на ее место в семействе уже выпущенных устройств - F900 (Fold) и F700 (Flip).
Мода на складные телефоны сейчас на подъеме. Samsung является одним из лидеров этого направления. В то же время цены на складные модели до сих пор были астрономическими. Samsung предлагал только смартфоны, которые можно относить исключительно к High End сегменту рынка.
Новая информация о неизвестной модели складного смартфона указывает на то, что среди заготовок Samsung может появиться устройство более низкого ценового уровня. С его помощью можно будет расширить семейство складных телефонов Samsung Galaxy Z на более бюджетную часть покупателей.
Помимо этой информации, других, более точных сведений о таинственном аппарате пока нет. Известно, что телефон с указанным номером уже прошел сертификацию на работу в сетях Wi-Fi. Сертификат был получен 10 августа, что позволяет предположить, что устройство вполне реально.
К сожалению, из заявки на сертификацию по Wi-Fi можно почерпнуть совсем немного деталей. Из технических подробностей известно, что новый аппарат будет поддерживаться Wi-Fi стандартов IEEE 802.11 a, b, g, n, ac. Отсутствие поддержки нового стандарта IEEE 802.11 ax, принятого в 2019 году, возможно, говорит о том, что установленный мобильный чипсет не относится к числу последних. Это стало поводом для предположений, что аппарат относится к моделям среднего или даже нижнего ценового диапазона.
На данный момент еще рано говорить о том, над чем точно работает Samsung. До сих пор разговоры о создании более дешевого складного телефона разворачивались вокруг обсуждения более дешевой модели Samsung Galaxy Z Fold. Однако теперь в число возможных прототипов влилась модель Samsung Galaxy Z Flip, которая может стать лучшим кандидатом для создания складной модели при снижении затрат.
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