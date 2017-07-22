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Tesla попросила FCC выделить миллиметровые частоты под потребительские гаджеты

22 августа 2020, 13:34




Компания Tesla обратилась в Федеральную комиссию США по связи (FCC) с просьбой разрешить выпуск потребительских интерактивных устройств ближнего радиуса действия, работающие в миллиметровом диапазоне частот. По мнению заявителя, этот диапазон идеально подходит для решения многочисленных прикладных задач, остающихся до сих пор нерешенными.

Например, такие гаджеты смогут передавать в окружающее их пространство данные о микроперемещениях, которые позволят, например, предотвращать случаи, когда в горящих машинах забывают детей в креслах, или для развития системы предотвращения краж.

«Личный» интерес автопроизводителя из Калифорнии в подаче такой заявки состоит в том, что компания рассчитывает получить разрешение на применение пока не разрешенных по закону датчиков, работающих в миллиметровом диапазоне частот. Переход на более короткие частоты позволит повысить их мощность и соответственно эффективность применения.

Tesla попросила FCC выделить миллиметровые частоты под потребительские гаджеты


Tesla планирует установить на машинах четыре передающие и три приемные антенны, данные с которых будут поступать в управляющий блок радара. По мнению инженеров Tesla, новая технология имеет существенные преимущества перед другими системами обнаружения, где сейчас используются только видеокамеры и кресельные системы контроля веса.

Предлагаемая радарная система позволит видеть вглубь за препятствиями. Она способна «разглядеть» объекты контроля даже сквозь мягкие материалы, такие как одеяло, которым укрывают ребенка в детском автомобильном кресле.



По данным Tesla, радар в миллиметровом диапазоне способен отличить ребенка от простого предмета, оставленного на сиденье. Тем самым снижается вероятность ложных срабатываний. Радар сможет обнаруживать микродвижения, возникающие при дыхании и от сердечных сокращений. Обнаружить живого человека, используя только видеокамеры или датчики веса, удается далеко не всегда.

Радиолокационная визуализация позволяет оценить размеры обнаруженного тела. Эта информация может использоваться для контроля и оптимизации степени раскрытия подушки безопасности при столкновении автомобиля. Такой контроль необходим, например, чтобы учитывать, кто сидит ли в кресле - взрослый человек или ребенок.

Применение датчиков с новой системой позволит также напоминать о ремнях безопасности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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