Компания Tesla обратилась в Федеральную комиссию США по связи (FCC) с просьбой разрешить выпуск потребительских интерактивных устройств ближнего радиуса действия, работающие в миллиметровом диапазоне частот. По мнению заявителя, этот диапазон идеально подходит для решения многочисленных прикладных задач, остающихся до сих пор нерешенными.
Например, такие гаджеты смогут передавать в окружающее их пространство данные о микроперемещениях, которые позволят, например, предотвращать случаи, когда в горящих машинах забывают детей в креслах, или для развития системы предотвращения краж.
«Личный» интерес автопроизводителя из Калифорнии в подаче такой заявки состоит в том, что компания рассчитывает получить разрешение на применение пока не разрешенных по закону датчиков, работающих в миллиметровом диапазоне частот. Переход на более короткие частоты позволит повысить их мощность и соответственно эффективность применения.
Tesla планирует установить на машинах четыре передающие и три приемные антенны, данные с которых будут поступать в управляющий блок радара. По мнению инженеров Tesla, новая технология имеет существенные преимущества перед другими системами обнаружения, где сейчас используются только видеокамеры и кресельные системы контроля веса.
Предлагаемая радарная система позволит видеть вглубь за препятствиями. Она способна «разглядеть» объекты контроля даже сквозь мягкие материалы, такие как одеяло, которым укрывают ребенка в детском автомобильном кресле.
По данным Tesla, радар в миллиметровом диапазоне способен отличить ребенка от простого предмета, оставленного на сиденье. Тем самым снижается вероятность ложных срабатываний. Радар сможет обнаруживать микродвижения, возникающие при дыхании и от сердечных сокращений. Обнаружить живого человека, используя только видеокамеры или датчики веса, удается далеко не всегда.
Радиолокационная визуализация позволяет оценить размеры обнаруженного тела. Эта информация может использоваться для контроля и оптимизации степени раскрытия подушки безопасности при столкновении автомобиля. Такой контроль необходим, например, чтобы учитывать, кто сидит ли в кресле - взрослый человек или ребенок.
Применение датчиков с новой системой позволит также напоминать о ремнях безопасности.
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