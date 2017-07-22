РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

realme показала дизайнерские сэмплы телефонов, которые не дошли до финальной стадии разработки

24 августа 2020, 07:02




Мадхав Шет, генеральный директор компании realme - уже хорошо известного китайского производителя наушников, фитнес-браслетов, сумок и, конечно же, смартфонов, ориентированных для молодежной аудитории, показал уникальный набор фотографий. На них изображены более десятка прототипов телефонов, отличающихся между собой различным дизайном. Компания стремилась показать, что тщательно изучала многочисленные модели с точки зрения их удобства для применения, индивидуальной привлекательности для молодежных вкусов пользователей.

Несмотря на то, что ни один из показанных прототипов так и не дошел до финальной стадии разработки, все показанные модели, как отмечают эксперты, отличаются действительно интересным

realme показала дизайнерские сэмплы телефонов, которые не дошли до финальной стадии разработки


Хотя realme выбрала в итоге для окончательного варианта совершенно иной дизайн, тем не менее на стадии подготовки мобильных телефонов были рассмотрены ряд действительно уникальных цветовых решений. Прежде всего отмечаются модели Realme X Onion и Garlic Master Editions.




Компания realme была основана 4 мая 2018 года в Национальный день молодёжи Китая. Уже на старте realme провозгласила своей миссией желание дать молодым людям возможность наслаждаться передовыми достижениями технологий и дизайна.

Эксперты отмечают, что realme экспериментировала в первую очередь с различными конструкционного вариантами, связанные с выбором места размещения камер. Компания рассматривала как уже знакомые варианты дизайна, так и уникальные версии.



Среди «рассекреченных» моделей есть, например, дизайн корпуса камеры cookie, предложенный Motorola. Встречаются несколько моделей с горизонтально расположенной линейкой камер, аналогичной той, которую выбрала недавно для своих смартфонов компания LG.

Эксперты отмечают, что инженеры realme выбирали не только дизайн блока камер, но также и учитывали особенности подбора цветовых решений. Отмечается, что на предложенных фотографиях встречаются довольно интересные цветовые решения.

realme показала дизайнерские сэмплы телефонов, которые не дошли до финальной стадии разработки


Постоянной темой для некоторых вариантов дизайна являются вертикальные цветные полосы, идущие сверху вниз.

Эксперты отмечают, что такой маркетинговый ход, на который пошла realme, выбран не впервые. Аналогичные показы устраивали и другие вендоры. Такой ход помогает компании рассказать поклонникам о том, что происходит за кулисами ее лабораторий при разработке новых моделей телефонов. Считается, что это привлекает и позволяет больше доверять вендору, делает его более открытым и восприимчивым к вкусам рынка.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

Читайте также:

  • На создание первого смартфона с подэкранной камерой ZTE понадобилось 20 месяцев
  • Apple планирует снизить стоимость iPhone 12 за счет более дешевых аккумуляторов
  • Анонс OPPO A53: первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 460
  • Слухи: HONOR готовится выпустить дешевый 5G-смартфон
  • Xiaomi поделилась секретом быстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi 10 Ultra

    • предыдущая новость
    Tesla попросила FCC выделить миллиметровые частоты под потребительские гаджеты

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Wondershare Filmora9 – простота использования и освоения
    Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший монитор Главные новости за неделю Получите пожизненную лицензию на Windows 10 Pro всего за 1047 рублей
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 августа, 2020

    realme показала дизайнерские сэмплы телефонов, которые не дошли до финальной стадии разработки

    22 августа, 2020

    Tesla попросила FCC выделить миллиметровые частоты под потребительские гаджеты

    21 августа, 2020

    Synology обновила линейку домашних NAS новой 5-дисковой моделью DiskStation DS1520+

    Huawei выпустила свой первый настольный компьютер Qingyun W510 на фабрике Foxconn

    В игровой линейке Lenovo Gears пополнение: подвесная лампа Display Hanging Lamp и беспроводная мышь M600

    Слухи: Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч

    На создание первого смартфона с подэкранной камерой ZTE понадобилось 20 месяцев

    Приложение Imaging Edge Webcam превращает фотоаппарат Sony в профессиональную веб-камеру

    TSMC выпустила один миллиард 7-нм чипов, общая площадь которых превышает Манхэттен в 13 раз

    На турнире по Fortnite пользователи Apple не получат призов

    Parallels Desktop 16 для Mac разрабатывался в тесном сотрудничестве с Apple

    Apple планирует снизить стоимость iPhone 12 за счет более дешевых аккумуляторов

    Apple доминирует на рынке умных часов

    Oculus VR обязало регистрироваться через Facebook с угрозой потери доступа к VR-играм и приложениям

    В Flight Simulator из-за ошибки появился 212-этажный небоскреб

    Samsung уже начал работу над доступным складным Galaxy Z

    Apple создает новую систему управления «спящим» компьютером Mac

    Nokia выпустила собственную ТВ-приставку

    Lenovo представила новые беспроводные наушники Yoga с активным шумоподавлением

    20 августа, 2020

    App Attest поможет поставить заслон в iOS 14 на пути пиратского применения взломанного софта

    ССЫЛКИ