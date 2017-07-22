Мадхав Шет, генеральный директор компании realme - уже хорошо известного китайского производителя наушников, фитнес-браслетов, сумок и, конечно же, смартфонов, ориентированных для молодежной аудитории, показал уникальный набор фотографий. На них изображены более десятка прототипов телефонов, отличающихся между собой различным дизайном. Компания стремилась показать, что тщательно изучала многочисленные модели с точки зрения их удобства для применения, индивидуальной привлекательности для молодежных вкусов пользователей.
Несмотря на то, что ни один из показанных прототипов так и не дошел до финальной стадии разработки, все показанные модели, как отмечают эксперты, отличаются действительно интересным
Хотя realme выбрала в итоге для окончательного варианта совершенно иной дизайн, тем не менее на стадии подготовки мобильных телефонов были рассмотрены ряд действительно уникальных цветовых решений. Прежде всего отмечаются модели Realme X Onion и Garlic Master Editions.
Компания realme была основана 4 мая 2018 года в Национальный день молодёжи Китая. Уже на старте realme провозгласила своей миссией желание дать молодым людям возможность наслаждаться передовыми достижениями технологий и дизайна.
Эксперты отмечают, что realme экспериментировала в первую очередь с различными конструкционного вариантами, связанные с выбором места размещения камер. Компания рассматривала как уже знакомые варианты дизайна, так и уникальные версии.
Среди «рассекреченных» моделей есть, например, дизайн корпуса камеры cookie, предложенный Motorola. Встречаются несколько моделей с горизонтально расположенной линейкой камер, аналогичной той, которую выбрала недавно для своих смартфонов компания LG.
Эксперты отмечают, что инженеры realme выбирали не только дизайн блока камер, но также и учитывали особенности подбора цветовых решений. Отмечается, что на предложенных фотографиях встречаются довольно интересные цветовые решения.
Постоянной темой для некоторых вариантов дизайна являются вертикальные цветные полосы, идущие сверху вниз.
Эксперты отмечают, что такой маркетинговый ход, на который пошла realme, выбран не впервые. Аналогичные показы устраивали и другие вендоры. Такой ход помогает компании рассказать поклонникам о том, что происходит за кулисами ее лабораторий при разработке новых моделей телефонов. Считается, что это привлекает и позволяет больше доверять вендору, делает его более открытым и восприимчивым к вкусам рынка.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".