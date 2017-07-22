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Слухи: у наушников Samsung Galaxy Buds возникают проблемы от действия прямых солнечных лучей

24 августа 2020, 07:53




В сети нарастает волна сообщений о проблемах, с которыми столкнулись некоторые пользователи наушников Samsung, включая Galaxy Buds и новую модель Galaxy Buds Live. По их информации, при длительном использовании названных моделей беспроводных наушников в условиях жаркого климата или после попадания в помещение с повышенной температурой, гарнитура начинает издавать бесконечную звуковую «трель». Приходится снимать их и ждать, пока наушники остынут.

Речь идет о так называемых моделях True Wireless Stereo (TWS), т.е. по-настоящему беспроводных наушниках, которые связаны друг с другом в пару не оголовьем или мягким проводом, а по беспроводному каналу.

Samsung Galaxy Buds


Многие привыкли к качеству действительно хорошо сделанных TWS-моделей Apple AirPods. Но помимо них на рынке существует около десятка других производителей, которые с разной степенью успеха попробовали «оседлать» проявившийся тренд, сделавший True Wireless одним из самых популярных форматов для носимых гаджетов. Но, как оказалось, на их пути возникли проблемы, и с ними столкнулись даже Samsung.

Проблемы со звуком в гарнитуре Galaxy Buds возникают даже при простом ношении под прямыми солнечными лучами. Если их надеть и попользоваться на протяжении достаточно продолжительного времени, то можно столкнуться с проблемами - наушники Samsung Galaxy Buds начинают нудно пищать. Особая досада возникает из-за того, что помехи не прекращаются ни при каких манипуляциях, связанных с управлением. Приходится снимать гарнитуру, прятать ее от попадания прямых солнечных лучей и дожидаться, пока она остынет.



Пользователи сообщают, что подобные «инциденты» начинают проявляться уже при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 32° до 37,7° С. Согласитесь, летом в некоторых южных районах России это вполне обычная погода.

Samsung Galaxy Buds


Один из пользователей написал следующее: «Я купил новые Galaxy Buds. Каждый раз, когда я начинаю их использовать в течение продолжительного времени, то обычно через приблизительно час непрерывной работы они начинали постепенно нагреваться. Кто-нибудь испытывал подобное? Это нормально для наушников такого класса, что приходится ощущать нагрев в ушах?»

Достоверность поступающих сообщений проверить пока не удалось. Некоторые эксперты высказывают мнение, что это может быть связано не с наушниками Samsung Galaxy Buds, а, возможно, с их подделкой. Сам вендор пока никак не прокомментировал этот сигнал.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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