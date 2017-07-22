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Анонс Moto G9: доступный смартфон с неплохой камерой и мощным аккумулятором

24 августа 2020, 11:20




Motorola представила смартфон Moto G8, оснащенный чипсетом Snapdragon 662 и прибывший в качестве преемника Moto G8. Новинка имеет поликарбонатный корпус и габариты 165,2 1 x 75,73 x 9,18 мм.

Анонс Moto G9


Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Max Vision с разрешением 720 x 1600 пикселей и соотношением сторон 20:9. Под капотом чипсет Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка microSD.



Камера Moto G9 представлена 48-мегапиксельным основным сенсором, 2-мегапиксельным объективом Macro Vision и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Камера Moto G9 поддерживает множество функций, среди которых ночное видение, интеллектуальная композиция, оптимизация снимков, точечный цвет, зум с высоким разрешением и интеграция с Google lens. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 8 мегапикселей.

На борту аккумулятор емкостью 5000 мАч, который может поддерживать работу смартфона в течение двух дней на одном заряде. Батарея может предложить прослушивание потоковой музыки в течение 83 часов, потоковое видео в течение 16 часов и просмотр веб-страниц в течение 13 часов. Телефон поддерживает технологию быстрой зарядки Turbo Power мощностью 20 Вт.

Сканер отпечатков пальцев встроен в расположенным сзади логотипом компании. Устройство также поддерживает распознавание лиц. Функции подключения, доступные на смартфоне, включают поддержку двух SIM-карт для 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, NFC для бесконтактных платежей и аудиоразъем 3,5 мм.

Цена Moto G9 - $153 (11 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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