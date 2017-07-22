Xiaomi запатентовала систему камеры смартфона с датчиками наклона. Патент был подан еще в 2019 году, однако опубликован был лишь недавно. Патент описывает систему из двух датчиков камеры с небольшим углом обзора. Эти два датчика могут быть перемещены либо горизонтально, либо вертикально, и они могут вращаться (наклоняться) синхронно друг с другом, чтобы расширить угол обзора.
Благодаря этому решению, снимки должны быть лучше по качеству без искажений по сравнению с теми, что получаются при использовании широкоугольного объектива. По крайней мере, так предполагается в теории.
Samsung тоже подала патентную заявку на аналогичное решение в декабре 2019 года, через два месяца после Xiaomi, и получила ее одобрение в июне 2020 года. Но этот патент требует набора из пяти или шести камер, включая телеобъектив. Тем не менее, нет никаких гарантий коммерческой реализации этих решений в будущем.
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