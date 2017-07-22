Warner Bros. Games и DC анонсировали новую игру с открытым миром. Игра под названием Gotham Knights - это RPG от третьего лица, которая создана по мотивам известной вселенной Бэтмена. В качестве главных героев здесь представлены соратники известной летучей мыши - это Бэтгёрл, Найтвинг, Красный колпак и Робин.
Сама вселенная представляет из себя динамичный мир Готэм Сити, где на улицах бесчинствует преступность, которую и нужно остановить соратниками Бэтмена. Команде героев нужно будет решать множество разнообразных задач, сражаться с врагами и тем самым остановить падение города в пучину хаоса.
В Gotham Knights можно играть как в одиночку, так и в режиме онлайн с двумя игроками. Игра будет доступна уже в 2021 году для PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, семейства устройств Xbox One, включая Xbox Series X и Xbox One X, и ПК.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".