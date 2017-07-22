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Пользователи Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Tab S7 жалуются на проблему зеленого экрана

24 августа 2020, 13:32




В начале года пользователи Samsung Galaxy S20 массово жаловались на проблему появления зеленого оттенка на экране смартфона. Эту проблему, вроде бы удалось решить, однако теперь она возникла на недавно выпущенных Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Tab S7.

Пользователи Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Tab S7 жалуются на проблему зеленого экрана


О проблеме сообщили сразу несколько обладателей этих гаджетов. По их словам, снижение яркости ниже определенного предела приводит к появлению того самого зеленого свечения дисплея. На данный момент, только вариант Galaxy Note 20 Ultra на чипе Snapdragon страдает от этой проблемы, что примечательно, учитывая, что предыдущая проблема в основном затронула только версию Exynos серии Galaxy S20.



Кроме того, базовая модель планшета Samsung Galaxy Tab S7, на которую влияет эта проблема, также может указывать на то, что она не связана с драйверами, как предполагалось ранее. Хотя проблема не ограничивается только Samsung. Другие устройства от различных производителей, включая OnePlus, Google, Apple и другие, также имели эту проблему.



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