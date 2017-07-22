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Анонс Thermaltake Versa T25 TG: эргономичный среднеразмерный башенный корпус

24 августа 2020, 14:12




Thermaltake представила новый корпус ПК под названием Versa T25 TG. Это среднеразмерный башенный корпус с боковой и передней панелями из закаленного стекла.

Анонс Thermaltake Versa T25 TG


Внутри корпус имеет типичную горизонтально разделенную компоновку, причем верхний отсек служит местом для видеокарт длиной до 30 см и процессорных кулеров высотой до 15 см. Отсек блока питания в нижней части обеспечивает пространство до 16 см, которое можно расширить до 20 см, сняв лоток для накопителя.

Варианты хранения включают в себя два 3,5-дюймовых/2,5-дюймовых отсека в съемном лотке в нижнем отсеке и лоток для двух 2,5-дюймовых накопителей. Конфигурация системы охлаждения включает в себя два 200-мм передних воздухозаборника, которые могут быть сделаны для размещения либо двух 200-мм вентиляторов, либо двух 140-мм вентиляторов, либо трех 120-мм вентиляторов. Сверху также предусмотрены два 140 или 120-мм вентилятора и два 120-мм вентилятора можно установить сзади.

Анонс Thermaltake Versa T25 TG


На борту есть два порта USB 2.0 и разъемы HDA. Размеры корпуса - 416 мм х 210 мм х 480 мм. Компания не раскрывала цены.



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