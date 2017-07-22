В начале сентября Realme должна представить серию смартфонов Realme X7. В связи с этим в сеть постепенно утекают подробности относительно будущих новинок. Сегодняшняя утечка содержит рендеры смартфонов, демонстрирующие их дизайн.
Рендеры Realme X7 и Realme X7 Pro показывают, что смартфоны оснащены квадрокамерами, размещенными в прямоугольном модуле. На задней панели устройства расположен огромный текст "Dare to Leap". Сама же панель выполнена в градиенте, демонстрирующем различные оттенки в зависимости от угла обзора.
Что касается характеристик, то Realme X7 и Realme X7 Pro оснащены 6,43-дюймовыми и 6,55-дюймовыми OLED-дисплеями. Оба телефона имеют 32-мегапиксельные фронтальные камеры и квадрокамеры с основным 64-мегапиксельным сенсором. На счет чипсетов устройств пока ничего неизвестно.
Realme X7 имеет батарею емкостью 4300 мАч, в то время как Realme X7 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч. Оба смартфона, скорее всего, будут поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Они также оснащены встроенными в экран сканерами отпечатков пальцев. Ожидается, что эти телефоны будут иметь до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".