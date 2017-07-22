Спрос на чипы для беспроводных аудиоустройств в последнее время растет. Всплеск спроса произошел после того, как на рынке выросли заказы на беспроводные наушники от различных брендов.
Продажи продуктов TWS были не очень высоки в первой половине 2020 года из-за того, что потребители тратили деньги на ноутбуки для работы на дому или телевизоры для развлечений. Но теперь, когда последствия пандемии медленно сходят на нет, рынок беспроводных наушников вновь будет демонстрировать рост, а производители готовятся выпускать больше продуктов, чтобы составить конкуренцию будущему поколению AirPods от Apple, которые появятся во второй половине 2020 года
Кроме того, большинство производителей не считая Apple, в настоящее время изучают возможность совершенствования технологии ANC (active noise cancellation, активное шумоподавление) на своих устройствах. Это повысит спрос на ключевые компоненты, такие как RF SoC, микроконтроллеры для зарядки и микрофоны MEMS.
Источники в отрасли сообщают о наращивании производства RF SoC от Realtek Semiconductor в третьем квартале 2020 года. Было также обнаружено, что почти половина всех поставок Bluetooth-чипов Realtek предназначалась для TWS-наушников. Аналогично, технология MEMS также становится все более популярной на рынке из-за ее использования в ANC, причем технология ZillTek приносит наибольшую пользу.
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