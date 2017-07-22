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Спрос на чипы для беспроводных наушников значительно вырос во второй половине 2020 года

24 августа 2020, 18:29




Спрос на чипы для беспроводных аудиоустройств в последнее время растет. Всплеск спроса произошел после того, как на рынке выросли заказы на беспроводные наушники от различных брендов.

Спрос на чипы для беспроводных наушников значительно вырос во второй половине 2020 года


Продажи продуктов TWS были не очень высоки в первой половине 2020 года из-за того, что потребители тратили деньги на ноутбуки для работы на дому или телевизоры для развлечений. Но теперь, когда последствия пандемии медленно сходят на нет, рынок беспроводных наушников вновь будет демонстрировать рост, а производители готовятся выпускать больше продуктов, чтобы составить конкуренцию будущему поколению AirPods от Apple, которые появятся во второй половине 2020 года




Кроме того, большинство производителей не считая Apple, в настоящее время изучают возможность совершенствования технологии ANC (active noise cancellation, активное шумоподавление) на своих устройствах. Это повысит спрос на ключевые компоненты, такие как RF SoC, микроконтроллеры для зарядки и микрофоны MEMS.

Источники в отрасли сообщают о наращивании производства RF SoC от Realtek Semiconductor в третьем квартале 2020 года. Было также обнаружено, что почти половина всех поставок Bluetooth-чипов Realtek предназначалась для TWS-наушников. Аналогично, технология MEMS также становится все более популярной на рынке из-за ее использования в ANC, причем технология ZillTek приносит наибольшую пользу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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