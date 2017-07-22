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Apple откроет первый магазин на воде

24 августа 2020, 19:24




У Apple есть сотни представительств, разбросанных по всему миру, которые служат магазинами, ремонтными и общественными центрами, где люди могут научиться чему-то новому. Однако до сих пор ни одна из этих точек притяжения не была построена на воде.

Apple откроет первый магазин на воде


Теперь же Apple почти готова открыть свой первый плавучий магазин, который будет располагаться в Сингапуре. Новая точка Apple будет открыта на месте бывшего ночного клуба. Apple перестроила конструкцию с помощью стеклянных панелей, которые будут отражать море днем и светиться ночью.


Форма магазина будет напоминать купол, а вверху будет расположено круглое окно. Магазин будет соединяться туннелем с близлежащим торговым центром. Этот магазин станет уже третьим представительством Apple в Сингапуре.

Apple откроет первый магазин на воде


Открытие магазина необычное решение в то время, когда большинство компаний все еще не оправились от пандемии коронавируса. Однако у Apple есть много средств, которые можно вкладывать. Недавно капитализация компании достигла двух триллионов долларов, а в самой компании уверены, что рынок вернется к покупательской способности времен до пандемии.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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