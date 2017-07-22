У Apple есть сотни представительств, разбросанных по всему миру, которые служат магазинами, ремонтными и общественными центрами, где люди могут научиться чему-то новому. Однако до сих пор ни одна из этих точек притяжения не была построена на воде.
Теперь же Apple почти готова открыть свой первый плавучий магазин, который будет располагаться в Сингапуре. Новая точка Apple будет открыта на месте бывшего ночного клуба. Apple перестроила конструкцию с помощью стеклянных панелей, которые будут отражать море днем и светиться ночью.
Форма магазина будет напоминать купол, а вверху будет расположено круглое окно. Магазин будет соединяться туннелем с близлежащим торговым центром. Этот магазин станет уже третьим представительством Apple в Сингапуре.
Открытие магазина необычное решение в то время, когда большинство компаний все еще не оправились от пандемии коронавируса. Однако у Apple есть много средств, которые можно вкладывать. Недавно капитализация компании достигла двух триллионов долларов, а в самой компании уверены, что рынок вернется к покупательской способности времен до пандемии.
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