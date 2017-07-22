Redmi представил серию Redmi Note 9 в начале этого года. Серия состоит из смартфоновRedmi Note 9 и Note 9 Pro, камеры которых расположены в квадратном модули, подобном тому что на Redmi 10x. В последние дни появились сообщения, что модуль камеры имеет дефект из-за которого пыль проникает в камеру, негативно влияя на качество изображения.
Эта проблема, по-видимому, затрагивает значительное количество устройств Redmi Note 9 и Note 9 Pro, и Xiaomi уже знает об этом. Отвечая на жалобу пользователя Twitter еще в июне, Элвин Цзе, генеральный директор Xiaomi в Индонезии, подтвердил, что компания действительно получила отчеты и будет ужесточать контроль качества, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем. Он также сообщил, что все кого коснулась данная проблема смогут исправить дефект в сервисных центрах Xiaomi.
После этого заявления пользователи также продолжали сообщать об этой проблеме. На данный момент неясно исправила ли компания проблему и ужесточила контроль качества и эта проблема возникает лишь на смартфонах купленных давно. Или же сообщения поступают от пользователей, купивших устройства, выпущенные уже после заявления руководства Xiaomi.
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