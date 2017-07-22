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Стали известны новые подробности по дорожной карте AMD Ryzen на 2021 год

25 августа 2020, 09:23




Еще в мае этого года известный эксперт в области скрытых тайн на процессорном рынке «товарищ @MebiuW» раскрыл новое кодовое название Warhol, которое появилось в линейке процессоров AMD Ryzen. На днях этот же источник опубликовал новую часть скрытой информации, которая относится к развитию дорожной карты линейки AMD Ryzen в 2021 году. Она касается таких линеек процессоров, как Warhol, Van Gogh и Cezanne.

Достоверность обнародованной дорожной карты линейки AMD Ryzen в 2021 году уже частично подтверждена, сообщает MebiuW. В то же время, он отмечает, что дополнительные детали все еще не обнародованы. Поэтому AMD проявляет стойкое нежелание раскрывать дорожную карту целиком.

Стали известны подробности о развитии дорожной карты AMD Ryzen в 2021 году


Традиционно дорожная карта разбита по годам. Как ранее сообщал MebiuW, в 2021 году AMD собирается выпустить новые процессоры по следующим направлениям: линейки Warhol, Van Gogh и Cezanne.

Линейка Van Gogh является преемником AMD Renoir. Главное отличие - теперь в ее основу лягут архитектура Zen3, техпроцесс 7 нм и поддержка интерфейса PCIe4.



В обозначении характеристик линейки Van Gogh фигурирует термин «CVML». По всей видимости, речь идет о расшифровке 'Computer Vision and Machine Learning' («Компьютерное зрение и машинное обучение»). Другими словами, процессоры линейки Van Gogh, скорее всего, будут предназначены для оснащения устройств из совсем другого сегмента рынка, чем процессоры Cezanne.

Самая интересная часть утечки касается линейки Warhol. Если судить по прорисовке относящегося к ней блока на схеме, то можно сделать вывод, что она появится на рынке в середине 2021 года. С точки зрения внутреннего содержания, процессоры AMD Warhol, скорее всего, будут представлять собой развитие направления Vermeer. Другая версия - они будут рассматриваться как «промежуточный» этап в развитии процессоров при переходе от сокета AM4 к AM5.

Как будет называться будущая линейка процессоров, которую начнут разрабатывать для последующей замены линейки Van Gogh, пока неясно. AMD не дает по этому поводу никаких комментариев. Исходя из очевидного, AMD теперь заимствует архитектурные имена из имен известных художников. Очевидно, что преемником Van Gogh должна стать линейка с названием, начинающимся с буквы D («А это будет не Da Vinci?» - наверняка спросят многие?). Позднее MebiuW подтвердил, что преемником Van Gogh станет линейка, которая будет носить название «Dragon Crest».

Подтверждено также, что первые APU на базе Navi 2 появятся в 2021 году. Процессоры Cezanne будут по-прежнему строиться на базе графического ядра Vega, процессоры серии Van Gogh станут первыми, где в APU появится новая архитектура ядра.

Ожидается, что все преемники, которые должны появиться в 2022 году, будут построены на базе Navi. Подтверждением этого предположения может служить употребление буквы N на диаграммах.

Ну а подтверждения высказанных предположений, а также новые данные о развитии линейки AMD Ryzen можно ожидать уже в этом году, когда пройдет анонс Vermeer.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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