Nintendo работает над обновленной портативной игровойконсолью, сообщают источники в отрасли. Эти обновления будут включать в себя поддержку 4K, что позволит выпускать и воспроизводить на консоли игры совершенно иного качества. Сам же выход обновленной консоли запланирован на следующий год.
Обновленная версия Switch с большим временем автономной работы начала поставляться в прошлом году. Консоль по-прежнему основана на кастомном процессоре NVIDIA Tegra с 4 ГБ оперативной памяти, поэтому будет интересно посмотреть, что нужно будет изменить, чтобы обеспечить поддержку 4K.
С консолями Switch и Switch Lite, которые все еще трудно найти в магазинах, выпускать обновленную версию прямо сейчас не имело бы смысла. Однако следующий год - это отличное время для выпуска новинки, ведь многие геймеры захотят разбавить впечатления от новых Xbox и PlayStation и попробовать что-то новое.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".