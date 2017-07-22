По сообщениям, поступающим из Южной Кореи, можно сделать предположение, что в настоящее время Samsung серьезно пересматривает свою маркетинговую политику в отношении выпуска флагманских смартфонов. Компания старается сделать свои модели более нацеленными на предпочтения покупателей.
В частности, в этом году Samsung выпустила линейку из трех флагманских моделей Samsung Galaxy S20 - S20, S20+ и S20 Ultra. В сегменте крупногабаритных смартфонов Note20 предложила рынку модели Galaxy Note20 и Note20 Ultra.
Согласно отчету, опубликованному ведущим южнокорейским технологическим изданием The Elec Korea, в дальнейшем преемником модели Galaxy S20 станет смартфон под обозначением Galaxy S21. Неожиданностью стала новость, что в этой линейке должна появиться модель со стилусом S Pen. Она будет единственной - Galaxy S21 Ultra.
Выпуск модельного ряда Galaxy S21 ожидается в первой половине 2021 года. Для Galaxy S21, как сообщается, уже выбрано кодовое обозначение «Unbound». Поэтому в линейке появятся три варианта для наименования новых моделей: M1, N2 и O3. Стилус S Pen, по-видимому, появится только у модели O3.
According to @hwangmh01, Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'. 3 devices in development: M1, N2 & O3. The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk
Сообщается, что Samsung еще не подтвердила официально свои планы на будущий год по выпуску крупногабаритной флагманской модели Galaxy Note21. Возможно, еще слишком рано и для этого еще не пришло время. Но, в то же время, уже поползли слухи, что Samsung собирается вообще прекратить выпуск крупноразмерных смартфонов Galaxy Note и вместо них перейти на выпуск складных смартфонов Galaxy Z Fold 3. Среди них также появится модель со стилусом S-Pen. Это может означать, что Samsung может выпустить модель Galaxy S в первой половине будущего года, а новые телефоны Z Fold / Z Flip - во втором полугодии.
Важное значение для принятия такого решения могли иметь достижения компании, связанные с освоением массового производства материала UTG - «ультратонкого стекла», отличающегося повышенной устойчивостью к изгибам и долговечностью. В результате теперь Samsung может уже сегодня производить в месяц до 600 000 складных аппаратов, а на конец года запланирована еще более амбициозная цель - выпуск до одного миллиона устройств со складным дисплеем в месяц.
В то же время, объем продаж складных устройств может оказаться ниже, чем моделей Note. Значит произойдет спад дохода? На это можно возразить то, что новая технология складываемых экранов отличается новизной, и продажа складных устройств позволяет обеспечить более высокую прибыльность. Потенциально это может компенсировать потери в объеме продаж.
Имеются также явные признаки того, что компания рассчитывает добиться существенного роста продаж моделей в линейке Galaxy S21.
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