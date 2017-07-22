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Слухи: у Apple уже есть готовый прототип складного смартфона

25 августа 2020, 13:21




Складные смартфоны прочно входят в портфель продуктов крупных производителей. И в то время как Samsung недавно запустила свой складной смартфон второго поколения, Huawei и Motorola готовятся к запуску своих следующих складных телефонов.

Apple уже есть готовый прототип складного смартфона


То же самое касается и других известных производителей, которые сейчас находятся в стадии разработки собственного складного смартфона. В том числе и Apple, поскольку недавно сообщалось о патенте на складной смартфон, поданным компанией.



Теперь же известный инсайдер Джон Проссер, который славится верными утечками о продукции Apple, рассказал, что компания действительно работает над складным смартфоном, и это не просто предположения. Однако он добавил, что устройство может быть не таким, как все ожидают.

По его словам, смартфон не является настоящим складным телефоном, а имеет конструкцию из двух отдельных дисплеев, соединенных шарниром. Шарнир делает устройство более прочным, чем нынешние складные смартфоны, но экран на устройстве не сгибался и не складывался. Однако он добавляет, что смартфон спроектирован таким образом, что при открытии он имеет один непрерывный дисплей и не кажется, что это две отдельные панели, хотя это так. Прототип телефона основан на iPhone 11 с шарнирами из нержавеющей стали.

Однако при оценке этой информации стоит обратить внимание, что, кроме утверждений Джона Прессора, нет никакой информации, подтверждающей это развитие событий. Кроме того, нет ничего известного о смартфоне с точки зрения спецификаций и функций, ни даже возможных сроков выхода складного iPhone.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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