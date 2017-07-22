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Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra греются из-за конструкции системы охлаждения

25 августа 2020, 14:02




В своей недавней публикации издание iFixit разобрало на составные части смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. В результате, журналисты издания пришли к удивительным открытиям и поняли почему новые флагманы гораздо хуже справляются с перегревом при выполнении ресурсоемких задач, нежели их предшественники.

Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra греются


В iFixit обнаружили, что в обоих смартфонах отсутствуют медные тепловые трубы для охлаждения, которые были у их предшественников. Они необходимы для обеспечения качественного охлаждения смартфона при нагрузке. В качестве замены Samsung добавила многослойную графитовую термопрокладку внутри обоих смартфонов.



Однако это немного сбивает с толку, учитывая, что по крайней мере один Galaxy Note 20 Ultra поставляется с медной тепловой трубой и охлаждением с помощью паровой камеры, как это было ранее показано в южнокорейской модели. На данный момент неизвестно, почему механизм охлаждения отличается в одной и той же модели и зависит ли это от региона продажи гаджета.

Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra греются


Тем не менее, это может быть причиной для беспокойства поскольку во многих обзорах уже было наглядно продемонстрировано, что Galaxy Note 20 Ultra заметно греется независимо от интенсивности использования. Поэтому, прежде чем покупать эти модели, стоит узнать какой вариант охлаждения установлена на желаемом вами гаджете.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".


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