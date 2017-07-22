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Индия планирует избавиться от оборудования Huawei на своих телекоммуникационных сетях

25 августа 2020, 15:32




Индия собралась тихой сапой отказаться от использования телекоммуникационного оборудования Huawei на своих сетях. В Индии также активно наращиваются антикитайские настроения, что уже вылилось в блокировку ряда китайских приложений.

Индия планирует избавиться от оборудования Huawei


Индийское правительство обеспокоено китайскими инвестициями в свою телекоммуникационную инфраструктуру и, по-видимому, стремится тихо отказаться от существующего оборудования, производимого Huawei.


Кроме того, Индия не планирует вводить запрет на оборудование китайского гиганта, а просто собирается заменить его на другое. Как заявили в правительстве, когда речь заходит о крупных государственных контрактах и критической инфраструктуре, Индия предпочитает некитайские компании. Вся эта ситуация может сильно отразиться на крупных телекоммуникационных компаниях страны.

Такой курс действий со стороны местного правительства может стать реальной возможностью и угрозой для позиций Huawei на индийском телекоммуникационном рынке.



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