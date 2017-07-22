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В России начались продажи пяти топовых смартфонов от TECNO Mobile

25 августа 2020, 17:39




Компания TECNO Mobile уверенно завоевывает российский рынок. 15 августа в продажу поступили сразу 6 новых моделей смартфонов, разработанных исходя из самых популярных запросов пользователей. Модельную линейку бренда пополнили флагманский смартфон CAMON 15 Pro и смартфоны этой же серии CAMON 15, CAMON 15 Air, а также модели Pouvoir 4, SPARK 5 и SPARK 5 Air. За первую неделю с начала продаж было реализовано около 1700 смартфонов CAMON 15 Pro.

В России начались продажи пяти топовых смартфонов от TECNO Mobile


Флагманская модель TECNO Mobile CAMON 15 Pro создана специально для блогеров. Она сочетает в себе стильный дизайн, емкий аккумулятор и мощную камеру. Под капотом этого устройства мощный чипсет, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На ее борту аккумулятор мощностью 4000 мАч и различные функции энергосбережения. О оценивается в 15 990 рублей.


Все смартфоны линейки TECNO CAMON 15 имеют мощные камеры, Android 10 со встроенной оболочкой HiOS 6.0, безрамочный экран диагональю 6.6 дюйма с потрясающим олеофобным покрытием из японского закаленного стекла Asahi Glass. Дисплей у моделей CAMON 15 и CAMON 15 Air имеет разрешение HD+ Hole. При батарее в 5000 мАч их толщина составляет всего 8,95 мм.

Все модели серии CAMON 15 идеально подойдут для начинающих блогеров, влогеров и тиктокеров. Флагманская модель оснащена основной квадрокамерой с основным 48-мегапиксельным сенсором, 5-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, 2-мегапиксельным сенсором и портретное камерой боке. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

Более лайтовый CAMON 15 в свою очередь оснащен 48-мегапиксельным основным сенсором, двумя датчиками по два мегапикселя и камерой AI. Фронтальная камера этого смартфона имеет разрешение 16 мегапикселей. CAMON 15 Air отличается только фронтальной камерой, которая имеет разрешение 8 мегапикселей.

В России начались продажи пяти топовых смартфонов от TECNO Mobile


Камеры этих смартфонов имеют множество функций: от ИИ-фотосъёмки и встроенного чипа DSP до специального распознавания сцен и съёмки в профессиональном формате RAW, которые выводят мобильные фотографии на совершенно новый уровень.

Модель CAMON 15 с памятью 64 + 4 ГБ доступна в цветах «зеленое золото», «фиолетовый» и «изумрудно-синий». CAMON 15 Air оснащён памятью в 64 + 3 ГБ и доступен в цветах «малахитовый», «ледяное озеро» и «серый градиент». Рекомендованная стоимость для продаж CAMON 15 - 11 990 рублей, а CAMON 15 Air - 10 990 рублей.

Еще одна новинка - это смартфон Pouvoir 4. Он оснащен 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1640 x 720 пикселей, который покрыт японским стеклом Asahi Glass. Под капотом этого смартфона чипсет Mediatek A22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью установки до 256 ГБ microSD.

В России начались продажи пяти топовых смартфонов от TECNO Mobile


Pouvoir 4 дает новый взгляд на селфи, позволяя сделать их более яркими и четкими благодаря технологии 4-в-1, алгоритму ремозаики, фронтальной камере с углом обзора 81°, а также двойной фронтальной микровспышке. На борту этого смартфона аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Для любителей мобильных игр в Pouvoir 4 предусмотрен специальный игровой смарт-режим. Он позволяет вам легко использовать все нужные функции и приложения всего за 3 секунды. В дополнение к умным функциям в Pouvoir 4 встроен интеллектуальный помощник Google Assistant.

Pouvoir 4 доступен в 3 цветовых решениях: «жадеит», «космик» и «фиолетовый». Рекомендуемая стоимость смартфона для приобретения в российских магазинах - 9 990 рублей.

Еще одна новинка - это смартфон SPARK 5. На его борту квадрокамера с основным 13-мегапиксельным сенсором, а его фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и оснащена специальной двойной вспышкой. Этот смартфон невероятно тонки для его мощной батареи на 5000 мАч.

В России начались продажи пяти топовых смартфонов от TECNO Mobile


Благодаря умной функции преображения и бьютификации внешности во время видеозвонков, он станет настоящей находкой для многих женщин. Теперь, благодаря специально разработанной компанией TECNO Mobile технологии звонить по WhatsApp можно в любое время, не особенно переживая за внешний вид. Режим автоматического макияжа активен не только на фото, но и на видео. Выглядеть моложе, ярче и свежее во время видеозвонка легко со SPARK 5, а посмотреть ещё раз на себя на видео возможно благодаря функции записи разговора.

В смартфоне установлена интеллектуальная система энергосбережения Battery Lab. Благодаря ей непрерывная продолжительность работы смартфона в режиме ожидания составляет 527 часов, а общаться по телефону можно на протяжении 35 часов.

В свою очередь другая модель в этой серии - SPARK 5 Air предложит интересное решение в виде каплевидного выреза под фронтальную камеру с резрешением 8 мегапикселей, ИИ и двойной вспышкой, который позволяет безгранично наслаждаться просмотром видео, играми и другим контентом с более широким обзором.

В России начались продажи пяти топовых смартфонов от TECNO Mobile


SPARK 5 и SPARK 5 Air оснащены чипсетом MediaTek Helio A22. Модель SPARK 5 имеет дисплей 6.6 дюйма с IPS и разрешением HD+ 1600 x 720, 20:9, 2.5D, а модель SPARK 5 Air оснащена 7-дюймовым дисплеем с IPS и разрешением HD+, 1640x720, 19.5:9, 2.5 D. Как и у всех новинок TECNO Mobile, их дисплей выполнен из сверхпрочного японского закаленного стекла Asahi Glass.

Обе новинки SPARK 5 и SPARK 5 Air доступны в четырёх цветах: «темно-зеленый» и «ярко оранжевый», «небесно голубой» и «серый градиент». Рекомендуемая стоимость SPARK 5 - 8 990 рублей, а SPARK 5 Air - 7 990 рублей.



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