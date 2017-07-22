Sony придумала, как повысить мобильность команды геймеров PlayStation. Новая технология связана с автоматизацией проверки готовности игровых контроллеров к бою. Патент на изобретение уже получил одобрение на прошлой неделе.
Sony подала заявку на патент в феврале этого года. Идея патента связана с организацией удаленного сбора информации от гироскопа и акселерометра, установленных внутри контроллера PlayStation, для их последущей систематизированной оценки и учета в игровом процессе. Используя эти данные, игровая подсистема будет способна определить, кто из пользователей уже держит свой контроллер DualShock или DualSense в руках, нажимает ли на кнопки или трогает рычаги управления. В частности, это позволит автоматически предоставить ему возможность для входа в игровую систему.
В патенте утверждается, что система будет способна уловить мельчайшие отклонения в ориентации контроллера и вертикальном наклоне. Информация об этом будет сохраняться за период, равный примерно 60 секундам.
Имея подобную информацию о том, как каждый пользователь держит свой контроллер PlayStation, Sony сможет использовать технологию, описанную в новом патенте, чтобы автоматически осуществлять регистрацию пользователя PlayStation в сети. Сам процесс потребует всего нескольких нажатий кнопок.
Особенно интересно применение этой технологии для совместной многопользовательской игры. Геймеры смогут получать информацию о том, кто из команды уже готов к бою, держит контроллер наготове в руках, а кто из них мог отойти или просто спит.
Более того, система сможет определять, кто из пользователей держал контроллер в руках во время самой игры. В этом случае очки и трофеи можно будет приписывать конкретному геймеру, который заслуженно заработал их, а не записывать на всю команду. Это повысит мотивацию для каждого участника группы.
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