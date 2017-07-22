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NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4

26 августа 2020, 10:47




NVIDIA тихо, без громких заявлений для прессы, анонсировала выпуск нового чипа для дискретной графики GeForce MX 450, ориентированного для использования в составе мобильных платформ, включая ноутбуки и портативные компьютеры. GeForce MX 450 нацелен на применение в ноутбуках начального уровня, обеспечивая им серьезный прирост производительности по сравнению с интегрированной поддержкой графики. Параллельно обеспечивается повышенная эффективность при выполнении различных прикладных задач.

NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4


Пока официальной технической информации о новом продукте GeForce MX450 совсем мало. На официальной веб-странице NVIDIA есть только некоторые данные, такие как список функций, которые будут поддерживать графические процессоры класса GeForce MX.

В основе NVIDIA GeForce MX450 используется архитектура Turing GPU. Официального подтверждения пока нет, но на этот выбор указывают различные утечки информации, которые происходили ранее.

NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4


Список технологий, которые поддерживает графический процессор GeForce MX450:

  • технология NVIDIA Optimus - технология коммутации компьютерных графических процессоров, созданная Nvidia, которая в зависимости от нагрузки на ресурсы, создаваемой клиентскими программными приложениями, будет беспрепятственно переключаться между двумя графическими адаптерами в компьютерной системе;
  • NVIDIA GPU Boost - технология адаптивной подстройки частоты кадров вывода на экран в зависимости от получаемой прикладной нагрузки;
  • поддержка NVIDIA Game Ready на уровне драйвера
  • технология NVIDIA CUDA - программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность благодаря использованию графических процессоров фирмы NVIDIA;
  • PCI Express 4.0 - компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных;
  • Microsoft DirectX 12 - набор графического API, разработанных для решения задач, связанных с программированием под Microsoft Windows;
  • Поддержка Vulkan 1.2 - кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики;
  • Поддержка OpenGL 4.6 - платформонезависимый программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику;
  • Поддержка OpenCL 1.2




Новая карта GeForce MX 450 будет поддерживать тепловую мощность TDP на уровне 25 Вт. Пока непонятно, относится ли эта информация к использованию памяти типа GDDR5 или распространяется в том числе на более производительную память GDDR6. Графические процессоры начального уровня традиционно имеют TDP в диапазоне от 15 до 25 Вт и рассчитываны в основном на поддержку традиционных офисных задач, а также для легкого гейминга. Однако по этой уровню они значительноустапают графическим платам GeForce GTX и RTX.

Согласно просочившейся ранее информации, MX450 будет иметь до 768-896 ядер CUDA, работающие на базовой частоте 540 МГц. Добавление поддержки интерфйеса PCIe 4 пока не имеет особенно большого значения, поскольку пока на рынке нет подходящих устройств для обмена данными. Поэтому ожидать от этого серьезного роста производительности пока не стоит. Стандартные видеокарты GeForce RTX и GeForce GTX Turing по-прежнему используют протокол PCIe 3.0 на мобильных платформах. Появление поддержки PCIe 4 - это скорей задел на будущее, чем бонус в настоящем.

Предполагается, что память будет работать по 64-битной шине со скоростью 10 Гбит/с. Это позволит обеспечить пропускную способность графического процессора на уровне 80 Гбайт/с. Поскольку память GDDR5 работает с меньшей тактовой частотой (7 Гбит/с), это должно обеспечить пропускную способность графического процессора на уровне 56 Гбайт/с.

NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4




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