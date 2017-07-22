NVIDIA тихо, без громких заявлений для прессы, анонсировала выпуск нового чипа для дискретной графики GeForce MX 450, ориентированного для использования в составе мобильных платформ, включая ноутбуки и портативные компьютеры. GeForce MX 450 нацелен на применение в ноутбуках начального уровня, обеспечивая им серьезный прирост производительности по сравнению с интегрированной поддержкой графики. Параллельно обеспечивается повышенная эффективность при выполнении различных прикладных задач.
Пока официальной технической информации о новом продукте GeForce MX450 совсем мало. На официальной веб-странице NVIDIA есть только некоторые данные, такие как список функций, которые будут поддерживать графические процессоры класса GeForce MX.
В основе NVIDIA GeForce MX450 используется архитектура Turing GPU. Официального подтверждения пока нет, но на этот выбор указывают различные утечки информации, которые происходили ранее.
Список технологий, которые поддерживает графический процессор GeForce MX450:
технология NVIDIA Optimus - технология коммутации компьютерных графических процессоров, созданная Nvidia, которая в зависимости от нагрузки на ресурсы, создаваемой клиентскими программными приложениями, будет беспрепятственно переключаться между двумя графическими адаптерами в компьютерной системе;
NVIDIA GPU Boost - технология адаптивной подстройки частоты кадров вывода на экран в зависимости от получаемой прикладной нагрузки;
поддержка NVIDIA Game Ready на уровне драйвера
технология NVIDIA CUDA - программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность благодаря использованию графических процессоров фирмы NVIDIA;
PCI Express 4.0 - компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных;
Microsoft DirectX 12 - набор графического API, разработанных для решения задач, связанных с программированием под Microsoft Windows;
Поддержка Vulkan 1.2 - кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики;
Поддержка OpenGL 4.6 - платформонезависимый программный интерфейс для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику;
Поддержка OpenCL 1.2
Новая карта GeForce MX 450 будет поддерживать тепловую мощность TDP на уровне 25 Вт. Пока непонятно, относится ли эта информация к использованию памяти типа GDDR5 или распространяется в том числе на более производительную память GDDR6. Графические процессоры начального уровня традиционно имеют TDP в диапазоне от 15 до 25 Вт и рассчитываны в основном на поддержку традиционных офисных задач, а также для легкого гейминга. Однако по этой уровню они значительноустапают графическим платам GeForce GTX и RTX.
Согласно просочившейся ранее информации, MX450 будет иметь до 768-896 ядер CUDA, работающие на базовой частоте 540 МГц. Добавление поддержки интерфйеса PCIe 4 пока не имеет особенно большого значения, поскольку пока на рынке нет подходящих устройств для обмена данными. Поэтому ожидать от этого серьезного роста производительности пока не стоит. Стандартные видеокарты GeForce RTX и GeForce GTX Turing по-прежнему используют протокол PCIe 3.0 на мобильных платформах. Появление поддержки PCIe 4 - это скорей задел на будущее, чем бонус в настоящем.
Предполагается, что память будет работать по 64-битной шине со скоростью 10 Гбит/с. Это позволит обеспечить пропускную способность графического процессора на уровне 80 Гбайт/с. Поскольку память GDDR5 работает с меньшей тактовой частотой (7 Гбит/с), это должно обеспечить пропускную способность графического процессора на уровне 56 Гбайт/с.
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