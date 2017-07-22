РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ASUS представила новые флагманы Asus ZenFone 7 с флип-камерой

26 августа 2020, 12:47




После нескольких недель ожидания, которые сопровождались непрерывными утечками, ASUS наконец представила свои новинки - Asus ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Под капотом у них флагманский чипсетSnapdragon 865 Plus и ряд других премиальных характеристик.

Asus ZenFone 7


ASUS ZenFone 7 имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 20: 9, разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Старшая модель имеет аналогичный дисплей.

ASUS ZenFone 7 и Zenfone 7 Pro - это единственные флагманские смартфоны 2020 года, которые поставляются без отдельных фронтальных камер. Здесь для селфи применяется модуль основной камеры, который просто перекидывается вперед. Камера у этих гаджетов представлена основным 64-мегапиксельным сенсором, 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом Sony IMX686 с диафрагмой f/2/2 и 8-мегапиксельным телеобъектив с поддержкой 3-кратного оптического зума и 12-кратного цифрового зума.



Камеры флагманов предлагают такие функции фотосъемки, как замедленная видеозапись 120 кадров в секунду и запись видео до 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Откидные камеры серии ZenFone 7 установлены на специальный моторный модуль. Кроме того, камеры оснащены специальным датчиком угла, который позволяет им оставаться под определенным углом во время съемки.

Под капотом Asus ZenFone 7 чипсет Snapdragon 865, до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Старшая модель оснащена чипсетом Snapdragon 865 Plus и имеет на борту до 8 ГБ оперативной памяти вкупе с 256 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранения данных оба телефона оснащены слотами для карт microSD.

Asus ZenFone 7


Оба смартфона имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки HyperCharge мощностью 30 Вт и Qualcomm Quick Charge 4.0 мощностью 27 Вт.

На борту устройств есть стереодинамики, тройные микрофоны, боковые датчики отпечатков пальцев, система распознавание лиц, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2-диапазонный GPS, NFC и USB-C. 3,5-мм аудиоразъема в них не предусмотрено.

Что касается цен, то стоимость Asus ZenFone 7 начинается с $749 (56 000 руб.) за версию с 6 ГБ оперативной памяти. ZenFone 7 Pro стоит - $1020 (77 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

Читайте также:

  • В России начались продажи шести новых смартфонов TECNO Mobile
  • realme показала дизайнерские сэмплы телефонов, которые не дошли до финальной стадии разработки
  • У серии Redmi Note 9 есть дефект, из-за которого пыль попадает внутрь камеры
  • Рендеры будущих Realme X7 и Realme X7 Pro демонстрируют неотразимый дизайн
  • Xiaomi запатентовала систему камеры смартфона с датчиками наклона

    • следующая новость
    Слухи: iPhone 12 Pro получит обновленный Face ID и более тонкие рамки вокруг экрана

    предыдущая новость
    NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 августа, 2020

    Vivo представила два новых смартфона с емким аккумулятором

    Microsoft выпустила три подарочные игровые консоли Xbox One X к премьере фильма Wonder Woman 1984

    Huawei представил новый мобильный маршрутизатор

    Анонс Micron Crucial X6: портативный легкий SSD с невероятной производительностью

    В Google Chrome доступна функция группировки вкладок

    Будущий флагманский графический процессор GA102 «засветился» на тестах NVIDIA GeForce RTX 30

    Слухи: iPhone 12 Pro получит обновленный Face ID и более тонкие рамки вокруг экрана

    ASUS представила новые флагманы Asus ZenFone 7 с флип-камерой

    NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4

    TSMC рассказала о планах по развитию 5-, 3- и 2-нм техпроцессов до конца 2022 года

    Sony получила патент на автоматизацию проверки готовности игровых контроллеров PlayStation к бою

    25 августа, 2020

    В России начались продажи шести новых смартфонов TECNO Mobile

    Индия планирует избавиться от оборудования Huawei в своих телекоммуникационных сетях

    Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra греются из-за конструкции системы охлаждения

    Слухи: у Apple уже есть готовый прототип складного смартфона

    Samsung может отказаться от выпуска крупногабаритных смартфонов Galaxy Note20 ради складных моделей Z Fold 3

    Слухи: Nintendo планирует выпуск консоли с поддержкой 4K

    Стали известны новые подробности по дорожной карте AMD Ryzen на 2021 год

    24 августа, 2020

    У серии Redmi Note 9 есть дефект, из-за которого пыль попадает внутрь камеры

    Apple откроет первый магазин на воде

    ССЫЛКИ