После нескольких недель ожидания, которые сопровождались непрерывными утечками, ASUS наконец представила свои новинки - Asus ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Под капотом у них флагманский чипсетSnapdragon 865 Plus и ряд других премиальных характеристик.
ASUS ZenFone 7 имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 20: 9, разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Старшая модель имеет аналогичный дисплей.
ASUS ZenFone 7 и Zenfone 7 Pro - это единственные флагманские смартфоны 2020 года, которые поставляются без отдельных фронтальных камер. Здесь для селфи применяется модуль основной камеры, который просто перекидывается вперед. Камера у этих гаджетов представлена основным 64-мегапиксельным сенсором, 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом Sony IMX686 с диафрагмой f/2/2 и 8-мегапиксельным телеобъектив с поддержкой 3-кратного оптического зума и 12-кратного цифрового зума.
Камеры флагманов предлагают такие функции фотосъемки, как замедленная видеозапись 120 кадров в секунду и запись видео до 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Откидные камеры серии ZenFone 7 установлены на специальный моторный модуль. Кроме того, камеры оснащены специальным датчиком угла, который позволяет им оставаться под определенным углом во время съемки.
Под капотом Asus ZenFone 7 чипсет Snapdragon 865, до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Старшая модель оснащена чипсетом Snapdragon 865 Plus и имеет на борту до 8 ГБ оперативной памяти вкупе с 256 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранения данных оба телефона оснащены слотами для карт microSD.
Оба смартфона имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки HyperCharge мощностью 30 Вт и Qualcomm Quick Charge 4.0 мощностью 27 Вт.
На борту устройств есть стереодинамики, тройные микрофоны, боковые датчики отпечатков пальцев, система распознавание лиц, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2-диапазонный GPS, NFC и USB-C. 3,5-мм аудиоразъема в них не предусмотрено.
Что касается цен, то стоимость Asus ZenFone 7 начинается с $749 (56 000 руб.) за версию с 6 ГБ оперативной памяти. ZenFone 7 Pro стоит - $1020 (77 000 руб.).
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