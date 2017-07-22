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Слухи: iPhone 12 Pro получит обновленный Face ID и более тонкие рамки вокруг экрана

26 августа 2020, 13:26




Apple, которая обычно запускает свои новые модели iPhone в начале сентября, уже сообщила, что в этом году планирует несколько выбиться из графика из-за эпидемии коронавируса. Поэтому, смартфоны ожидаются несколько позже. Однако по мере приближения запуска в интернете появляется все больше и больше подробностей о смартфонах. Последние слухи от инсайдера Джона Проссера раскрывают некоторые детали о предстоящих гаджетах.

iPhone 12 Pro получит обновленный Face ID и более тонкие рамки вокруг экрана


По словам инсайдера, рамки вокруг дисплея Apple iPhone 12 Pro заметно тоньше. Он также добавил, что дисплей немного больше, что визуально уменьшает вырез под камеру. Кроме того, он добавляет, что Face ID работает с более широкими углами, а модуль задней камеры примерно на 10 процентов больше. iPhone 12 Pro Max, с другой стороны, будет оснащен лидарной камерой с автофокусом.



Плоский экран смартфона будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и предложит пользователям возможность включить высокую частоту обновления или адаптивную частоту обновления.

Что касается запуска моделей iPhone 12, то сообщается, что он может состояться 12 октября, причем предварительное бронирование начнется на той же неделе, а поставки базовой модели стартуют через неделю после этого. Но, похоже, не все модели поступят в продажу вместе. Сообщается, что в то время как iPhone 12 будет доступен для покупки в самом октябре, другие модели в линейке, включая iPhone 12 Pro, поступят в продажу в ноябре.

Ранее Джон Проссер заявил, что Apple Watch Series 6 и неопределенная модель iPad будут анонсированы без особой помпы уже в сентябре. Это интересно, потому что Apple традиционно запускает новые Apple Watch вместе с iPhone.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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