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Будущий флагманский графический процессор GA102 «засветился» на тестах NVIDIA GeForce RTX 30

26 августа 2020, 13:35




В сети появился снимок с графическим процессором GPU GA102-300. Хотя он не показан в полный рост, его обозначение читается вполне четко. Это позволило сделать вывод, что на снимке изображен тот самый флагманский «кристалл», который эксперты ожидают увидеть на флагманской графической плате NVIDIA GeForce RTX 3090.

Будущий флагманский графический процессор GA102 «засветился» в сети на тестах платы NVIDIA GeForce RTX 30


Особенности разметки упаковки процессора позволяют сделать вывод, что перед нами пилотный образец (QUAL SAMPLE) названной модели. Такие «камни» передаются партнерам для предоставления им возможности разработки кастомных видеокарт.

К сожалению, из-за обрезанного кадра нет полной уверенности относительно точной формы и площади графического процессора. Не позволяют они и оценить размер его кристальной части. Согласно ранее полученным слухам, площадь кристалла должна составлять приблизительно 627 мм2.



Ожидается, что процессор NVIDIA GA102-300 будет оснащен 5248 ядрами CUDA. Графическая карта NVIDIA GeForce RTX 3090 с указанным графическим процессором на борту может «нести» 24 Гбайт памяти GDDR6X. В настоящее время - это флагманский графический процессор для серии NVIDIA RTX 30.

По имеющимся сведениям, NVIDIA собирается анонсировать новые графические карты следующего поколения Ampere GeForce RTX 30 на предстоящем мероприятии GeForce Live, запланированном на 1 сентября.


Будущий флагманский графический процессор GA102 «засветился» в сети на тестах платы NVIDIA GeForce RTX 30


Будущий флагманский графический процессор GA102 «засветился» в сети на тестах платы NVIDIA GeForce RTX 30




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