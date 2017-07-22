Выполняя свое обещание, Google запустила новую функцию группировки вкладок, которая позволит легко управлять большим количеством открытых вкладок в браузере. Эта функция появилась в бета-версии Chrome с мая этого года, и теперь она стала доступна всем.
Теперь вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши и сгруппировать вкладки вместе. Кроме того, группы вкладок также настраиваются, и это позволяет вам помечать их пользовательским именем и цветом. После того, как вкладки сгруппированы вместе, вы можете перемещать и переупорядочивать их на полосе вкладок.
Вкладки в группе могут легко сворачиваться, разворачиваться или перетаскиваться. Они также всплывают каждый раз, когда браузер Chrome закрывается или снова открывается. Это всего лишь одна из функций, которые компания добавляет с новой версией.
Google также внедрила функции профильной управляемой оптимизации (PGO) и регулирования вкладок, которые должны ускорить загрузку вкладок. PGO позволяет некоторым частям кода работать быстрее, в то время как управление вкладками распределяет ресурсы от неактивных вкладок к активным.
Компания также планирует в ближайшее время добавить поддержку сенсорного управления в веб-браузере Chrome, что позволит пользователям ноутбуков в режиме планшета прокручивать вкладки. Однако эта функция сначала будет добавлена для Chromebook, а затем появится и на других устройствах.