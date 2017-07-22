Micron сегодня анонсировала новый портативный твердотельный накопитель Crucial X6 (SSD). Новинка обеспечивает впечатляющую производительность и при этом обладает компактными размерами и весом меньше, чем привычная связка ключей.
Он доступен в емкости до 2 ТБ. При скорости чтения до 540 МБ/с этот крошечный накопитель работает в 3,8 раза быстрее, чем большинство портативных жестких дисков. Crucial X6 также долговечен - он выдерживает падение с высоты 2 метра и устойчив к ударам, вибрации и экстремальным температурам.
X6 совместим с новейшими устройствами с портом USB-C: PC, Mac, iPad Pro, Android-гаджетами и т.д. При использовании с переходником USB-C на USB-A накопитель также работает с PS4, Xbox One и другими устройствами с портом USB-A.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".