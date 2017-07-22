Huawei представила сегодня новый мобильный роутер HUAWEI Mobile Router. Это упрощенная версия, выпущенного год назад HUAWEI Router 2 Pro. Новинка меньше по габаритам и весу. Кроме того, он также оснащен функцией NFC для HUAWEI Share One-Touch Connect, которая отсутствует на более старой модели. Он будет доступен для предварительного заказа в стране с 1 сентября.
Новый маршрутизатор имеет тот же дизайн, что и HUAWEI Router 2 Pro, и даже разделяет большинство его функций, за исключением перечисленных выше. HUAWEI Mobile Router работает на чипсете HiSilicon Balong 711 и поддерживает только 2,4 ГГц Wi-Fi с 2 x 2 MIMO и максимальной скоростью передачи 300 Мбит/с. Он также может быть использован для создания проводных сетей с помощью 1 X Gigabit WAN/LAN adaptive interface (RJ45) и 3 x Gigabit LAN interface (RJ45).
Как следует из названия, новинка использует нано-SIM-карту 4G вместо оптоволоконного или широкополосного соединения для ввода данных. Следовательно, его можно использовать везде, где есть достаточное покрытие LTE, а также источник питания.
Компания еще не раскрыла цену мобильного маршрутизатора HUAWEI, но стоит ли он дороже другой модели? На самом деле, это будет зависеть от его цены, потому что ему не хватает 5 ГГц Wi-Fi и гигабитного Wi-Fi. Однако он немного меньше, легче и имеет функцию One-Touch connect.
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