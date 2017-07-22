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Microsoft выпустила три подарочные игровые консоли Xbox One X к премьере фильма Wonder Woman 1984

26 августа 2020, 16:32




К предстоящей мировой премьере супергеройского фильма «Чудо-женщина 1984» (Wonder Woman 1984) Microsoft выпустила три подарочные эксклюзивные игровые консоли Xbox One X. Теперь суперфанаты получили возможность выиграть новую консоль Xbox One X всего за несколько месяцев до выпуска Xbox Series X.

Предстоящий американский супергеройский фильм «Чудо-женщина: 1984» создавался на основе комиксов DC Comics. Он представляет собой продолжение фильма «Чудо-женщина» 2017 года является девятым в франшизе «Расширенная вселенная DC». Картина снята режиссёром Пэтти Дженкинс на основе сценария, который режиссер сама и написала вместе с Джеффом Джонсом и Дэвидом Каллахэмом.

Microsoft выпустила три подарочные игровые консоли Xbox One X к премьере фильма Wonder Woman 1984


Действие ленты разворачивается в 1984 году, во время Холодной войны: Диана встречается лицом к лицу с Максвеллом Лордом и Гепардой. Фильм повествует о влиятельном бизнесмене Максвелле Лорде, который ищет магические артефакты, которые помогли бы ему обрести силу и могущество подобно богу. Однажды он встречает археолога Барбару Энн Минерву и просит у неё помощи достичь его цели. Их отношения портятся, когда один из артефактов превращает Минерву в Гепарду. Вне себя от ярости она желает ему отомстить за то, что с ней случилось. Лорд просит защиты у Дианы Принс, взамен он обещает, что воскресит Стива Тревора с помощью одного из артефактов.

Каждая из трех подарочных консолей отражает отдельный аспект фильма и сериала комиксов, которым они посвящены.

Первая консоль - Wonder Woman Golden Armor. Она напоминает о золотых доспехах, которые Чудо-женщина носит в фильме. Как сообщает Microsoft, консоль и относящийся к ней контроллер были изготовлены «полностью вручную» с использованием настоящего золота. Общий вес золотого покрытия составляет 24 карата. Контроллер будет выставлен на аукцион, а вырученные средства от его продажи пойдут на счет организации, которая ведет борьбу с домашним насилием «Together For Her».



Вторая консоль - Wonder Woman Lasso of Truth. Она украшена фирменными атрибутами оружия, которым пользуется Чудо-женщина. Эта консоль помечена многоцветным логотипом. Поклонники игр и игровых гаджетов Microsoft получат шанс выиграть консоль, если поставят лайк или ретвитнув твит лотереи, запущенной в Twitter в канале Xbox.

Третья консоль, получившая название Barbara Minerva, была вдохновлена главным заклятым врагом Чудо-женщины. Она имеет замысловатый узор из змеиной кожи и «инкрустирована» искусственным мехом леопарда. Эту консоль нельзя купить или выиграть, она выпущена исключительно в рекламных целях.



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