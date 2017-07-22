Vivo сегодня представила два очередных смартфона - это Vivo Y20 и Y20i. Они имеют почти идентичный дизайн и технические характеристики, за исключением нескольких различий.
Vivo Y20 и Y20i оснащены 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем Halo iView с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Под капотом у этих смартфонов чипсетчипсет Snapdragon 460 с графическим процессором Adreno 610, а также 3 ГБ оперативной памяти на Y20i, в то время как Y20 оснащен 4 ГБ оперативной памяти. Эти две модели имеют 64 ГБ встроенной памяти на борту. Память может быть расширена до 256 ГБ с помощью microSD.
Что касается камеры, то обе модели оснащены тройной камерой с 13 мегапиксельным сенсором, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера обеих моделей имеет разрешение 8 мегапикселей.
Телефоны оснащены батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой технологии FlashCharge мощностью 18 Вт. На борту поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 и GPS/ ГЛОНАСС/ Beidou. Есть также 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио и микро-USB.
Что касается цен, то Vivo Y20i стоит $154 (12 000 руб.), в то время как Vivo Y20 оценивается в $174(13 000 руб.). Они появятся в продаже с 28 августа.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".