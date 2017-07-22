Sony больше не является ведущим игроком на рынке смартфонов, но при этом компания с завидной регулярностью продолжает выпускать на рынок новые смартфоны. В этом году компания уже выпустила Xperia 1 II в качестве своего флагманского мобильного устройства 2020 года. Теперь грядет черед Xperia 5 II, редеры которого и утекли в сеть недавно.
Судя по рендерам, грядущий смартфон, как и его предшественник, будет оснащен сильно вытянутым дисплеем, скорее всего, с соотношением сторон 21:9. Интересно, что на правой стороне этого телефона есть четыре физические кнопки. Верхние будут регулировать громкость, за ними следует клавиша питания со встроенным датчиком отпечатков пальцев и еще две кнопки, которые, возможно, будут активировать Google Assistant.
Задняя часть телефона выглядит как копия Xperia 1 II, за исключением вертикальной тройной камеры с оптикой Zeiss T* вместо квадрокамеры у предшественника. Кроме того, в верхней части есть знак NFC, брендинг "SONY" в центре и логотип "XPERIA" внизу. Интересно, что на верхней грани есть также 3,5-мм разъем для наушников.
К сожалению, никакие технические характеристики этого смартфона пока не озвучивались, но скорее всего он получит чипсет Snapdragon 865.
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