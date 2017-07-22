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Рендеры предстоящего Sony Xperia 5 II открывают дизайн устройства

26 августа 2020, 18:30




Sony больше не является ведущим игроком на рынке смартфонов, но при этом компания с завидной регулярностью продолжает выпускать на рынок новые смартфоны. В этом году компания уже выпустила Xperia 1 II в качестве своего флагманского мобильного устройства 2020 года. Теперь грядет черед Xperia 5 II, редеры которого и утекли в сеть недавно.

Рендеры предстоящего Sony Xperia 5 II


Судя по рендерам, грядущий смартфон, как и его предшественник, будет оснащен сильно вытянутым дисплеем, скорее всего, с соотношением сторон 21:9. Интересно, что на правой стороне этого телефона есть четыре физические кнопки. Верхние будут регулировать громкость, за ними следует клавиша питания со встроенным датчиком отпечатков пальцев и еще две кнопки, которые, возможно, будут активировать Google Assistant.



Задняя часть телефона выглядит как копия Xperia 1 II, за исключением вертикальной тройной камеры с оптикой Zeiss T* вместо квадрокамеры у предшественника. Кроме того, в верхней части есть знак NFC, брендинг "SONY" в центре и логотип "XPERIA" внизу. Интересно, что на верхней грани есть также 3,5-мм разъем для наушников.

К сожалению, никакие технические характеристики этого смартфона пока не озвучивались, но скорее всего он получит чипсет Snapdragon 865.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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