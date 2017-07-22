РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Умные очки Apple Glass могут оказаться более функциональными благодаря новому патенту Apple

26 августа 2020, 19:26




Управлением по патентам и товарным знакам США зарегистрировало новый патент компании Apple под названием «Релейная док-станция и базовая станция для формирования направленной волновой передачи данных по определенному местоположению». Согласно его формуле, Apple предлагает создать беспроводную гарнитуру с питанием от аккумулятора, где все необходимые для работы данные передаются к ней из внешнего источника по беспроводному каналу связи.

Умные очки Apple Glass могут оказаться более функциональными благодаря новому патенту Apple

Релейная док-станция может обеспечивать связь между гарнитурой и базовой станцией


Если рассматривать по существу, Apple предалагает перенести обработку данных, необходимых для вывода информации через VR- или AR-очки, на внешнюю ретрансляционную док-станцию. Она будет располагаться в центре помещения, где планируется использовать VR или AR. Эта док-станция будет подключена по беспроводной сети к базовой станции, находящейся в другом месте и выполняющей основную часть работы по обработке данных.

В стационарных условиях возможно соединение базовой станции и релейной док-станции через кабель. Но основной упор в формуле патента делается на формировании связей, которые будут создаваться между релейной док-станцией и AR- и VR-гарнитурами.

Умные очки Apple Glass могут оказаться более функциональными благодаря новому патенту Apple


Для крупных, масштабных систем поддержки, где устанавливается несколько релейных док-станций в зоне эксплуатации VR- и AR-систем, например, в больших помещениях или на складах, базовая станция будет подключаться к ближайшей релейной док-станции, а уже потом данные будут передаваться от нее к пользователям.



Используя комбинацию датчиков, установленных на подключенных гарнитурах - камеру, акселерометр, гироскоп, инфракрасный датчик, док-станция сможет определять местоположение гарнитуры определенного пользователя относительно своего положения. Док-станция может также использовать инфракрасные датчики в качестве маркеров на гарнитуре, чтобы более точно определять положение нужного ей для передачи данных пользователя.

Умные очки Apple Glass могут оказаться более функциональными благодаря новому патенту Apple

Инфракрасные маркеры и датчики могут определять положение пользователя относительно ретранслятора или базовой станции


Собрав необходимые данные о местоположении, док-станция подключает свой механизм формирования луча и передает данные конкретному получателю, формируя в его направлении усиленный сигнал. Формирование такой специальной диаграммы направленности позволит минимизировать затраты энергии по сравнению с широковещательной передачей данных пользователю, обеспечивая в то же время повышенную безопасность для передаваемых данных. Это будет достигаться за счет направленной передачи их определенному пользователю.

Предложенная в патенте модель распределения вычислительной нагрузки может сделать умные очки Apple Glass более мощными, чем у конкурентов, где вычислительные операции выполняются в самой гарнитуре либо удаленно в облаке, но производительность передачи данных до сих пор никак не регламентируется.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

Читайте также:

  • Tesla попросила FCC выделить миллиметровые частоты под потребительские гаджеты
  • Apple доминирует на рынке умных часов
  • Vivo совсем скоро представит свои первые умные часы
  • Анонс Deerma Wireless Vacuum Cleaner VC20 plus: невероятно мощный пылесос для своих компактных размеров
  • Появилась утечка об умных часах из осенней коллекции Fitbit - модели Sense, Versa 3 и Inspire 2

    • предыдущая новость
    Рендеры предстоящего Sony Xperia 5 II открывают дизайн устройства

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 августа, 2020

    Умные очки Apple Glass могут оказаться более функциональными благодаря новому патенту Apple

    Рендеры предстоящего Sony Xperia 5 II открывают дизайн устройства

    Vivo представила два новых смартфона с мощными аккумуляторами

    Microsoft выпустила три подарочные игровые консоли Xbox One X к премьере фильма Wonder Woman 1984

    Huawei представил новый мобильный маршрутизатор

    Анонс Micron Crucial X6: портативный легкий SSD с невероятной производительностью

    В Google Chrome доступна функция группировки вкладок

    Будущий флагманский графический процессор GA102 «засветился» на тестах NVIDIA GeForce RTX 30

    Слухи: iPhone 12 Pro получит обновленный Face ID и более тонкие рамки вокруг экрана

    ASUS представила новые флагманы Asus ZenFone 7 с флип-камерой

    NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4

    TSMC рассказала о планах по развитию 5-, 3- и 2-нм техпроцессов до конца 2022 года

    Sony получила патент на автоматизацию проверки готовности игровых контроллеров PlayStation к бою

    25 августа, 2020

    В России начались продажи шести новых смартфонов TECNO Mobile

    Индия планирует избавиться от оборудования Huawei в своих телекоммуникационных сетях

    Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra греются из-за конструкции системы охлаждения

    Слухи: у Apple уже есть готовый прототип складного смартфона

    Samsung может отказаться от выпуска крупногабаритных смартфонов Galaxy Note20 ради складных моделей Z Fold 3

    Слухи: Nintendo планирует выпуск консоли с поддержкой 4K

    Стали известны новые подробности по дорожной карте AMD Ryzen на 2021 год

    ССЫЛКИ