Управлением по патентам и товарным знакам США зарегистрировало новый патент компании Apple под названием «Релейная док-станция и базовая станция для формирования направленной волновой передачи данных по определенному местоположению». Согласно его формуле, Apple предлагает создать беспроводную гарнитуру с питанием от аккумулятора, где все необходимые для работы данные передаются к ней из внешнего источника по беспроводному каналу связи.
Релейная док-станция может обеспечивать связь между гарнитурой и базовой станцией
Если рассматривать по существу, Apple предалагает перенести обработку данных, необходимых для вывода информации через VR- или AR-очки, на внешнюю ретрансляционную док-станцию. Она будет располагаться в центре помещения, где планируется использовать VR или AR. Эта док-станция будет подключена по беспроводной сети к базовой станции, находящейся в другом месте и выполняющей основную часть работы по обработке данных.
В стационарных условиях возможно соединение базовой станции и релейной док-станции через кабель. Но основной упор в формуле патента делается на формировании связей, которые будут создаваться между релейной док-станцией и AR- и VR-гарнитурами.
Для крупных, масштабных систем поддержки, где устанавливается несколько релейных док-станций в зоне эксплуатации VR- и AR-систем, например, в больших помещениях или на складах, базовая станция будет подключаться к ближайшей релейной док-станции, а уже потом данные будут передаваться от нее к пользователям.
Используя комбинацию датчиков, установленных на подключенных гарнитурах - камеру, акселерометр, гироскоп, инфракрасный датчик, док-станция сможет определять местоположение гарнитуры определенного пользователя относительно своего положения. Док-станция может также использовать инфракрасные датчики в качестве маркеров на гарнитуре, чтобы более точно определять положение нужного ей для передачи данных пользователя.
Инфракрасные маркеры и датчики могут определять положение пользователя относительно ретранслятора или базовой станции
Собрав необходимые данные о местоположении, док-станция подключает свой механизм формирования луча и передает данные конкретному получателю, формируя в его направлении усиленный сигнал. Формирование такой специальной диаграммы направленности позволит минимизировать затраты энергии по сравнению с широковещательной передачей данных пользователю, обеспечивая в то же время повышенную безопасность для передаваемых данных. Это будет достигаться за счет направленной передачи их определенному пользователю.
Предложенная в патенте модель распределения вычислительной нагрузки может сделать умные очки Apple Glass более мощными, чем у конкурентов, где вычислительные операции выполняются в самой гарнитуре либо удаленно в облаке, но производительность передачи данных до сих пор никак не регламентируется.
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