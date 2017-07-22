К концу нынешнего непростого года Sony готова порадовать геймеров и всех любителей высококачественных игровых систем выпуском новой консоли. В продуктовом предложении компании уже подготовлена игровая консоль следующего поколения - Sony PlayStation 5 (известная также как PS5).
Чтобы разогреть рынок и не заставлять поклонников заниматься чтением недостоверных слухов, компания уже раскрыла значительную часть спецификации будущего устройства. Она опубликовала даже некоторые ключевые подробности о своей будущей игровой консоли.
В последнее время в сети появилась информация о новых возможностях подключения будущей Sony PS5. На этой теме «засветился» бразильский технологический блог Tecnoblog. В его отчете сообщается, что консоль Sony PS5 будет поддерживать самые последние технологические новинки. Прежде всего, это касается возможности подключения через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
Утечка о Sony PS5 с указанием поддержки Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
Поддержка Wi-Fi 6, безусловно, является важным обновлением. Следует напомнить, что консоль PS4 поддерживает соединения только на уровне Wi-Fi 4. Если взять самую крутую модель PS4 Pro, то ее возможности подключения допускают более высокий стандарт, но все равно не выше Wi-Fi 5.
Достоинство шестого поколения Wi-Fi состоит, прежде всего, в поддержке максимальной пропускной способности - до 9,6 Гбит/с, причем данные могут передаваться сразу по нескольким каналам. Для сравнения - это примерно в 32 раза быстрее, чем способен показать Wi-Fi 4 на PlayStation 4.
Что касается подключения по Bluetooth, то в настоящее время более свежей является версия Bluetooth 5.2. В то же время, Sony выбрала предыдущую версию стандарта - Bluetooth 5.1, что объясняется достаточно просто: не стоит бежать впереди «паровоза».
Но... все познается в сравнении. Напомним, что PS4 поддерживает только Bluetooth 2.1, а консоль PS4 Pro допускает подключение не выше Bluetooth 4.0.
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