Производители смартфонов уже много лет пытаются внедрить устройства с датчиками камеры под дисплеем, и теперь эта технология, наконец, кажется, готова к использованию на коммерческом смартфоне. ZTE подтвердила, что уже 1 сентября компания запустит Axon 20 5G, что сделает его первым в мире смартфоном с сенсором камеры под дисплеем. Другие компании, такие как OPPO и Xiaomi, также работают над аналогичной технологией.
Наряду с ними над этим же трудится и TCL, что было обнаружено в патентной заявке пару месяцев назад. Однако, похоже, что компания довольно амбициозна в этом отношении и не останавливается на встроенной селфи-камере, а хочет скрыть все датчики камеры.
Новый патент на дизайн смартфона, поданный TCL, был обнаружен в интернете без каких либо видимых датчиков камеры на устройстве - ни на передней стороне, ни на задней. Патент также включает в себя эскизы продукта, дающие нам представление о телефоне.
На изображениях мы видим смартфон с относительно толстыми рамками вокруг дисплея. Там, определенно, есть встроенный датчик камеры. По крайней мере, для фронтальной камеры. Но интересно, что модуля камеры не видно и на задней панели.
Для невидимого модуля камеры на задней панели компания могла бы использовать технологию, которую мы видели в смартфоне OnePlus Concept One. Задняя часть может иметь стеклянную панель, которая становится прозрачной, когда камеры используются, и становится непрозрачной, когда они не используются.
Обратите внимание, что это всего лишь патент, поэтому нет никакой уверенности в том, что компания планирует запустить устройство с таким дизайном и технологией. Компания, скорее всего, сначала запустит свой смартфон с камерой за дисплеем, прежде чем представить устройство со всеми скрытыми датчиками камеры.
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