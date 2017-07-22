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TCL патентует смартфон без видимых объективов камер

27 августа 2020, 11:36




Производители смартфонов уже много лет пытаются внедрить устройства с датчиками камеры под дисплеем, и теперь эта технология, наконец, кажется, готова к использованию на коммерческом смартфоне. ZTE подтвердила, что уже 1 сентября компания запустит Axon 20 5G, что сделает его первым в мире смартфоном с сенсором камеры под дисплеем. Другие компании, такие как OPPO и Xiaomi, также работают над аналогичной технологией.

TCL патентует смартфон без видимых датчиков изображения


Наряду с ними над этим же трудится и TCL, что было обнаружено в патентной заявке пару месяцев назад. Однако, похоже, что компания довольно амбициозна в этом отношении и не останавливается на встроенной селфи-камере, а хочет скрыть все датчики камеры.



Новый патент на дизайн смартфона, поданный TCL, был обнаружен в интернете без каких либо видимых датчиков камеры на устройстве - ни на передней стороне, ни на задней. Патент также включает в себя эскизы продукта, дающие нам представление о телефоне.

На изображениях мы видим смартфон с относительно толстыми рамками вокруг дисплея. Там, определенно, есть встроенный датчик камеры. По крайней мере, для фронтальной камеры. Но интересно, что модуля камеры не видно и на задней панели.

Для невидимого модуля камеры на задней панели компания могла бы использовать технологию, которую мы видели в смартфоне OnePlus Concept One. Задняя часть может иметь стеклянную панель, которая становится прозрачной, когда камеры используются, и становится непрозрачной, когда они не используются.

Обратите внимание, что это всего лишь патент, поэтому нет никакой уверенности в том, что компания планирует запустить устройство с таким дизайном и технологией. Компания, скорее всего, сначала запустит свой смартфон с камерой за дисплеем, прежде чем представить устройство со всеми скрытыми датчиками камеры.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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