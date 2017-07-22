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TEAMGOUP представила SSD начального и продвинутого уровней

27 августа 2020, 12:30




TEAMGROUP представила твердотельный накопитель MP33 PRO M.2 PCIe, а также твердотельные накопители серии CX1 и CX2 2.5" с передовой технологией кэширования SLC.

TEAMGOUP представила накопители начального и продвинутого уровней


Твердотельный накопитель MP33 PRO M.2 PCIe в форм-факторе M.2 2280 использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 3 x4. Максимальная скорость чтения/записи может достигать 2100/1700 Мбайт/с, а произвольная емкость чтения/записи в 220000 IOPS может значительно повысить эффективность обработки данных. Эти накопители доступны в вариантах объемом до 2 ТБ.

TEAMGOUP представила накопители начального и продвинутого уровней


Твердотельные накопители серии CX 2.5" станут отличным вариантом для ПК начального уровня. Новинка имеет передовую технологию кэширования SLC и скорость чтения/записи 540/490 МБ/с, что в четыре раза быстрее традиционных жестких дисков. Твердотельные накопители серии CS выпускаются в вариантах емкостью от 240 ГБ до 1 ТБ. Эти накопители защищены от влаги и ударов, что обеспечивает долгий срок службы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".

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