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База данных ЕEС подтверждает скорый выход новых iPad и Apple Watch

27 августа 2020, 13:30




Apple уже подтвердила, что запуск моделей iPhone этого года был отложен на несколько недель. Хотя компания еще не объявила даты запуска, ожидается, что новый iPhone 12 официально выйдет к середине октября. Компания исторически запускает новые модели iPhone в сентябре месяце. На этот раз, пока запуск iPhone откладывается, компания планирует предложить рынку еще пару устройств.

База данных ЕEС подтверждает скорый выход выход iPad и Apple Watch


Ранее инсайдер Джон Проссер заявил, что Apple может запустить новый iPad и Apple Watch в сентябре, и, похоже, что его прогнозы окажутся верными. Оба устройства на днях прошли через Евразийскую Экономическую Комиссию, что говорит о скором появлении новых моделей iPad и Apple Watch.

В базе данных ведомства указан планшетный компьютер с торговой маркой Apple и пометкой, в которой упоминается, что он работает под управлением iPadOS 14, которая была анонсирован пару месяцев назад во время онлайн-конференции WWDC 2020.



Номера моделей для предстоящего iPad включают A2072, A2270, A2316, A2324, A2325, A2428 и A2429. С другой стороны, Apple Watch также появились в базе данных с номерами моделей A2291, A2292, A2351, A2352, A2355, A2356, A2375 и A2376. В примечании добавляется, что умные часы будут работать под управлением watchOS 7, также анонсированной во время WWDC в этом году.

EEC не раскрывает технические характеристики гаджетов, поэтому мы не знаем, чем Apple удивит нас на этот раз. Однако до сентября осталось совсем чуть-чуть, поэтому новостей ждать осталось совсем недолго. Хотя Apple еще не подтвердила дату запуска обоих этих устройств, слухи указывают на то, что они могут быть представлены уже 7 сентября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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