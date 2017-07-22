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Папарацци тайно засняли будущий флагман Xiaomi Mi 10T Pro

27 августа 2020, 13:43




Серия флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 уже насчитывает пять моделей смартфонов - Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom и выпущенный совсем недавно Mi 10 Ultra. Но, похоже, компания-производитель не собирается останавливаться на достигнутом и готовит к выпуску новые модели.

По информации, поступившей от известных «папарацци» из XDA-Developers, Xiaomi собирается выпустить еще один флагманский смартфон в той же серии - Mi 10T. Знатоки инсайда назвали даже некоторые ключевые подробности о будущем устройстве и сумели сделать фотографии самого устройства на улице в руках у «прохожего». Теперь тайные снимки просочились в сеть.

Папарацци тайно засняли будущий флагман Xiaomi Mi 10T Pro


Позднее выяснилось, что Xiaomi собирается выпустить еще пять новых моделей флагманской серии смартфонов Mi 10T и Mi 10T Pro - M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP, M2007J3SG и M2007J3SY. По слухам, аппараты серии Mi 10T получили кодовое наименование «Apollo», а Mi 10T Pro - «Apollo Pro».

Разглядывая снимки Xiaomi Mi 10T Pro, которые попали в сеть, можно сделать предположение, что новое устройство будет оснащено перфорированным дисплеем с селфи-камерой, а также тройным блоком камер на задней панели. Камеры расположены в виде прямоугольного блока в верхнем левом углу смартфона.

Диагональ экрана смартфона не сообщается, однако получено подтверждение, что в телефоне будет установлен OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

По неофициальным данным, аппаратная начинка нового смартфона будет построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 865 либо Snapdragon 865 Plus.



Что касается конфигурации остальных элементов, то Xiaomi Mi 10T будет оснащен стандартной камерой с 64-мегапиксельным датчиком, а для модели Pro подготовлен 108-мегапиксельный датчик в качестве основной камеры.

Питание устройства будет обеспечивать аккумулятор емкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Эксперты сразу отметили, что показанное на снимках устройство, скорее всего, является пилотным или тестовым образцом. Это проявляется в использовании стоковой операционной системы Android 10. В то же время, ожидается, что для моделей, которые поступят в продажу, будет предустановлена оболочка MIUI 12.

Папарацци тайно засняли будущий флагман Xiaomi Mi 10T Pro




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