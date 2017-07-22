На этой неделе на китайском веб-сайте микроблогов Weibo прошла серия постов, где сообщалось о слухах, связанных с готовящимся повышении цен на телевизоры Xiaomi. В качестве причины резкого скачка цен называлось удорожание дисплейных панелей, которые применяются в телевизорах.
По имеющимся на сегодня сведениям, Xiaomi собирается повысить цены на всю линейку своих телевизоров. То же самое сообщил и блогер. Он указал, что в последнее время стоимость ЖК-панелей росла постоянно - все указывает на то, что рост будет продолжаться и далее.
Со слов блогера, цены на основные модели телевизоров Xiaomi увеличатся на 100-300 юаней (примерно 15-45 долларов). Блогер также отметил, что о росте цен будет официально объявлено 28 августа 2020 года.
Первые сообщения о существенном повышении цен, которые были получены от блогера, действительно воспринимались как неподтвержденная сенсация. Однако позднее эксперты отраслевой сети ZNDS, ссылаясь на свои эксклюзивные источники, официально подтвердили эту информацию. По их данным, Xiaomi собирается серьезно скорректировать цены на всю свою линейку телевизоров, начиная с текущей пятницы.
По другим источникам, цены на дисплейные панели выросли в августе в среднем на 10%. Так, цены на 55- и 32-дюймовые панели увеличились на 10%, а на 50- и 65-дюймовые - на 8-10%.
К сожалению, до сих пор обновленная не имеет официального подтверждения.
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