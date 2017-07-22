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Слухи: Vivo готовится к запуску нового флагмана с квадрокамерой

27 августа 2020, 16:04




Vivo запатентовала новый смартфон, который возможно будет флагманом следующего поколения. Устройство имеет большой дисплей и систему камер из четырех датчиков изображения.

Слухи: Vivo готовится к запуску нового флагмана с квадрокамерой


Компания подала патентную заявку на этот смартфон еще в апреле 2020 года. Сегодня патент получил одобрение Китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA). В патенте можно найти 8 эскизов продукта, хотя его название до сих пор неизвестно. Но, глядя на его инновационный дизайн, можно предположить, что смартфон будет частью предстоящей серии Vivo NEX или войдет во флагманскую серию X.



Дисплей запатентованного смартфона Vivo имеет скругленные углы и изогнут по обоим краям. Однако это не так ярко выражено, и физические кнопки, такие как кнопка питания и регуляторы громкости, также можно найти на одной стороне устройства. Кроме того, сзади установлена квадрокамера со светодиодной вспышкой, а спереди - в отверстии в дисплее - расположилась фронтальная камера.

Слухи: Vivo готовится к запуску нового флагмана с квадрокамерой


Задние датчики изображения расположены вертикально, причем основной датчик заметно больше других и находится сверху. К сожалению, более полные детали, касающиеся этого устройства, такие как его внутреннее устройство и характеристики камеры, в настоящее время неизвестны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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