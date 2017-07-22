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Обнародована схема новой платформы Intel Whitley для процессоров Xeon Scalable семейства Ice Lake-SP

28 августа 2020, 07:52




Интеграторы, занимающиеся поддержкой и развитием корпоративных систем, сейчас находятся в ожидании выпуска будущей корпоративной платформы Intel Whitley, рассчитанной на применение будущих процессоров Xeon Scalable из семейства Ice Lake-SP. Ее дебют намечен на конец этого года вместе с выпуском 10-нм чипов Xeon Scalable.

Процессоры Xeon Scalable, выпущенные в 2017 году для платформы Purley, по оценкам аналитиков Intel, пользуются сейчас высоким спросом на рынке. Это подтолкнуло Intel не торопиться с выпуском процессоров третьего поколения, основанных на архитектуре Cooper Lake-SP и нацеленных, главным образом, на гиперскейлеров со сценариями искусственного интеллекта и интенсивной обработки данных, а вместо этого сконцентрировать свое внимание на процессорах второго поколения с архитектурой Cascade Lake-SP, что гарантирует ей высокий спрос благодаря уже накопившейся экспертизе рынка по работе с этими продуктами.

С этой же целью связан и предстоящий релиз серверной платформы Intel Whitley, также известной как LGA4189. Рынок рассматривает это как ответ Intel на выпуск 7-нм процессоров AMD EPYC второго поколения, поэтому с большим интересом ожидает появления описания новой серверной платформы LGA4189.

Эксперты ожидают увидеть там поддержку сразу двух семейств процессоров: 14-нм изделий семейства Cooper Lake-SP и 10-нм чипов семейства Ice Lake-SP. Именно так было озвучено в ранее объявленных планах Intel. В то же время, позднее сообщалось, что Intel решила избавиться от промежуточного звена и вместе с новой платформой сразу перейти на 10-нм «нормы». Поэтому вокруг схемы корпоративной платформы Intel Whitley выстроилась интересная интрига.

Обнародована схема новой платформы Intel Whitley для процессоров Xeon Scalable семейства Ice Lake-SP


Первую схему будущей платформы Intel Whitley предоставил известный инсайдер momomo_us. Новая платформа предполагает введение нового сокета LGA4189, в связи с чем Intel увеличивает количество каналов памяти на сокет до восьми по сравнению с шестью в текущем поколении Cascade Lake-SP.

На новой платформе будет представлена также шина PCI-Express Gen 4.0, при этом каждый сокет будет поддерживать до 64 линий PCI-Express Gen 4.0, подключенных к ЦП. Это выражается в наличии трех слотов x16, двух слотов x8, шины x4 для чипсета и контроллера 10 GbE, подключенного к процессору.

Сам процессор поддерживает до 8 каналов памяти, которые работают на модулях DDR4-3200 с ECC.



Еще одним важным компонентом новой платформы является чипсет хаба контроллера платформы (Platform Controller Hub) Intel C621A PCH. Это семейство микросхем, которые играют роль южного моста, поскольку еще начиная с микроархитектуры Nehalem в 2008 году, Intel переместила функции северного моста в процессор. PCH контролирует определенные каналы передачи данных и вспомогательные функции, используемые в сочетании с процессорами Intel. К их числу относятся синхронизация (системные часы), Flexible Display Interface (FDI) и Direct Media Interface (DMI).

Чипсет C621A взаимодействует с процессором Ice Lake-SP по каналу PCI-Express 3.0 x4 и, по-видимому, сохраняет структуру Gen 3.0, перешедшую от C621 более старого поколения.

Инсайдер momomo_us также сообщил, что 10-нм процессор Ice Lake-SP может иметь TDP до 270 Вт.



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