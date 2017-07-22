На этой неделе разработчики голландского социального предприятия Fairphone, известного тем, что они рассматривают разработку и производство смартфонов как вид деятельности, который должен иметь минимальное воздействие на окружающую среду, бросили новый вызов миру. Они выпустили смартфон с модульной конструкцией Fairphone 3+, представляющий собой обновление предыдущей модели Fairphone 3, выпущенной в прошлом году. Отличаются имеются как в отношении аппаратной составляющей, так и программной, но главное улучшение - возможность полной замены на новую камеру без замены самого телефона.
Как отметили разработчики Fairphone, «Fairphone 3+ - прекрасный пример того, почему мы так много внимания уделяем модульному дизайну. Мы можем обновить только несколько частей Fairphone 3 без необходимости изменять весь дизайн телефона».
Цена отдельно телефона Fairphone 3+, правда, не такая уж маленькая - 469 евро. Если же у пользователя уже есть Fairphone 3, то ему потребуется приобрести ТОЛЬКО те детали, которые были обновлены сверх прежней конструкции. Можно просто купить один из двух улучшенных модулей.
Например, можно приобрести только блок размещаемый с задней части смартфона камеры, только корпус камеры/датчика на передней панели или и переднюю, и заднюю части. Модуль задней камеры стоит примерно 60 евро. Фронтальная камера обойдется примерно в 35 евро. Пакет из двух модулей будет стоить около 70 евро.
Идея многим нравится. Иметь возможность, например, обновить через год после покупки iPhone или Samsung Galaxy всего за сумму менее 100 долларов разработчикам кажется вполне здравой.
Новый Fairphone 3+ во многом имеет те же самые характеристики, что и его предшественник. Устройство работает на Android 10 (Fairphone 3 получает обновление) и использует процессор Qualcomm Snapdragon 632 SoC с 4 Гбайтами оперативной памяти.
На передней панели находится 5,65-дюймовый дисплей Full HD+ и 64 Гбайт встроенной памяти со слотом для карты памяти microSD.
Это устройство имеет СЪЕМНЫЙ аккумулятор емкостью 3040 мАч и USB-C для зарядки и передачи данных.
Есть также сканер отпечатков пальцев на задней панели и возможность использования двух Nano SIM-карт (с 4G LTE). Имеется считыватель NFC, разъем для наушников 3,5 мм, а также Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.
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