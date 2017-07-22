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В Wildberries начались продажи телевизора BQ 65SU01B - самой бюджетной модели Ultra HD на российском рынке

28 августа 2020, 16:16




Ведущий российский бренд BQ представляет новый телевизор BQ 65SU01B, который можно отнести к числу самых бюджетных среди 4К-телевизоров на рынке с технологией Smart TV. Телевизор BQ 65SU01B можно приобрести по цене 40 840 рублей в Интернет-магазине Wildberries.

Новая модель оснащена гигантским 65-дюймовым 4К-дисплеем с разрешением Ultra HD. Высокая контрастность 5000:1 гарантирует четкость изображение с высоким уровнем детализации, что является важным для таких больших дисплеев. С учетом высокой яркости дисплея (300 кд/м2) - одного из лучших показателей на рынке, можно рассчитывать на качественную и яркую картинку, похожую на реальность.

В Wildberries начались продажи BQ 65SU01B - самого бюджетного на рынке телевизора Ultra HD


Модель относится к классу Smart TV AOSP версии 9.0. Эта технология предоставляет доступ к мультимедийным развлечениям - подключению к интернету, просмотру контента из онлайн-кинотеатров и роликов на YouTube, установки информационных и игровых приложений.

Интересная особенность новой модели - функция умного поиска. Она позволяет отыскивать желанный контент внутри установленных приложений без их открытия: достаточно сделать запрос, набрав его с виртуальной клавиатуры или направив через USB. Помимо этого, данная система обладает поддержкой функций ИИ. Она анализирует раннее просмотренные фильмы, шоу или сериалы, предлагая контент, аналогичный по содержанию. Чем больше пользоваться телевизором, тем точнее будут рекомендации.



Благодаря встроенной поддержке Bluetooth, можно подключить любую беспроводную гарнитуру и наслаждаться просмотром в беззвучном режиме, не беспокоя окружающих и не нарушая сон близких во время ночного просмотра.

В остальных случаях можно использовать пару встроенных стереоколонок общей мощностью 20 Вт. Они способны наполнить реалистичным звуком даже большое помещение.

Есть также два USB-порта для просмотра контента с внешних носителей - телевизор «понимает» все распространённые форматы. А при помощи трех HDMI-разъемов можно подсоединить игровую консоль, Blu-Ray-плеер или звуковой ресивер.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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