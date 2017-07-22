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be quiet! анонсировала премиальные блоки питания Dark Power Pro 12

28 августа 2020, 17:35




Немецкая компания be quiet!, лидер рынка блоков питания для ПК, представляет новую серию продуктов Dark Power Pro 12. Новые модели отличаются высокой эффективностью, подтвержденной сертификатом 80 PLUS Titanium, и используют полностью цифровое управление PFC с применением полномостового резонансного преобразователя с синхронным выпрямителем для формирования напряжения канала +12.

Высокая эффективность преобразования энергии достигается благодаря внедрению полностью цифрового управления напряжениями топологии "Full Bridge + LLC + SR + DC/DC". Это заметно снижает вч-пульсации и предоставляет более точную регулировку напряжений, если сравнивать с аналоговыми или частично цифровыми решениями.

Немецкая компания be quiet! Анонсировала премиальные блоки питания Dark Power Pro 12


В Dark Power Pro 12 используются исключительно премиальные компоненты для минимизации акустических шумов от дросселей и других нежелательных шумов, возникающих из-за экстремальных изменений нагрузки современных видеокарт. Использование долговечных японских конденсаторов с температурным режимом 105°C гарантируют максимальную надежность и долговечность.

Немецкая компания be quiet! Анонсировала премиальные блоки питания Dark Power Pro 12


В конструкции новых устройств применяется запатентованная технология бескаркасного вентилятора и сетчатая фронтальная панель воздухозаборника. Такое сочетание обеспечивают практически бесшумное охлаждение.

Немецкая компания be quiet! Анонсировала премиальные блоки питания Dark Power Pro 12


Для оптимального охлаждения high-end компонентов Dark Power Pro 12 даже при экстремальных нагрузках be quiet! разработала инновационный концепт Silent Wings. Запатентованный бескаркасный вентилятор на специальном креплении размещен непосредственно за сетчатой панелью с воронкообразным отверстием воздухозаборника. Такое решение обеспечивает оптимальный приток воздуха и наилучшее в своем классе охлаждение.

Вентилятор имеет низкую стартовую скорость вращения и работает практически бесшумно, что исключает необходимость постоянно останавливать и запускать вентилятор, поскольку такие полупассивные решения часто создают нежелательную нагрузку на компоненты вентилятора.



Благодаря специальному ключу «Overclocking key», пользователи теперь имеют возможность объединить шесть линий 12 В в одну сверхмощную. Такая модель питания идеально подходит для разогнанных процессоров и видеокарт. Ключ «Overclocking Key» позволяет осуществлять переключения между режимами с несколькими независимыми линиями 12 В и одной сверхмощной, управляя простым нажатием кнопки. Этот режим повышает стабильность напряжений блока питания при экстремальном разгоне компонентов ПК.

Немецкая компания be quiet! Анонсировала премиальные блоки питания Dark Power Pro 12


Модели be quiet! Dark Power Pro 12 сочетают в себе превосходные технические характеристики и впечатляющий дизайн, включая полностью модульную систему кабелей с индивидуальной оплеткой проводов и алюминиевый корпус. Это подчеркивает стремление компании оставаться в авангарде передовых технологий.

Благодаря применению в Dark Power Pro 12 высококачественной компонентной базы и совершенно нового концепта охлаждения компания смогла расширить гарантию на эту серию до 10 лет.



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