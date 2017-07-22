Немецкая компания be quiet!, лидер рынка блоков питания для ПК, представляет новую серию продуктов Dark Power Pro 12. Новые модели отличаются высокой эффективностью, подтвержденной сертификатом 80 PLUS Titanium, и используют полностью цифровое управление PFC с применением полномостового резонансного преобразователя с синхронным выпрямителем для формирования напряжения канала +12.
Высокая эффективность преобразования энергии достигается благодаря внедрению полностью цифрового управления напряжениями топологии "Full Bridge + LLC + SR + DC/DC". Это заметно снижает вч-пульсации и предоставляет более точную регулировку напряжений, если сравнивать с аналоговыми или частично цифровыми решениями.
В Dark Power Pro 12 используются исключительно премиальные компоненты для минимизации акустических шумов от дросселей и других нежелательных шумов, возникающих из-за экстремальных изменений нагрузки современных видеокарт. Использование долговечных японских конденсаторов с температурным режимом 105°C гарантируют максимальную надежность и долговечность.
В конструкции новых устройств применяется запатентованная технология бескаркасного вентилятора и сетчатая фронтальная панель воздухозаборника. Такое сочетание обеспечивают практически бесшумное охлаждение.
Для оптимального охлаждения high-end компонентов Dark Power Pro 12 даже при экстремальных нагрузках be quiet! разработала инновационный концепт Silent Wings. Запатентованный бескаркасный вентилятор на специальном креплении размещен непосредственно за сетчатой панелью с воронкообразным отверстием воздухозаборника. Такое решение обеспечивает оптимальный приток воздуха и наилучшее в своем классе охлаждение.
Вентилятор имеет низкую стартовую скорость вращения и работает практически бесшумно, что исключает необходимость постоянно останавливать и запускать вентилятор, поскольку такие полупассивные решения часто создают нежелательную нагрузку на компоненты вентилятора.
Благодаря специальному ключу «Overclocking key», пользователи теперь имеют возможность объединить шесть линий 12 В в одну сверхмощную. Такая модель питания идеально подходит для разогнанных процессоров и видеокарт. Ключ «Overclocking Key» позволяет осуществлять переключения между режимами с несколькими независимыми линиями 12 В и одной сверхмощной, управляя простым нажатием кнопки. Этот режим повышает стабильность напряжений блока питания при экстремальном разгоне компонентов ПК.
Модели be quiet! Dark Power Pro 12 сочетают в себе превосходные технические характеристики и впечатляющий дизайн, включая полностью модульную систему кабелей с индивидуальной оплеткой проводов и алюминиевый корпус. Это подчеркивает стремление компании оставаться в авангарде передовых технологий.
Благодаря применению в Dark Power Pro 12 высококачественной компонентной базы и совершенно нового концепта охлаждения компания смогла расширить гарантию на эту серию до 10 лет.
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